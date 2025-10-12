Legenda bez pardona progovorila o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči Gibraltara

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veldin Karić za portal Net.hr najavio je šestu utakmicu hrvatske nogometne repezentacije u kvalifikacijama za SP. Ugostio nas je Karić u Varaždinu uoči susreta protiv Gibraltara.

Nakon kave i ugodnog razgovora u jednom kafiću u centru grada, Veldin Karić nas je, kao pravi domaćin, odveo ispred Dalićevog restorana "The Family", točno do prepoznatljivog, kultnog i nepoderivog Golfa "jedinice" u kockicama s brojem 10, mjesta koje kao da simbolično spaja prošlost i sadašnjost hrvatskog nogometa i progovara o nepoderivom duhu hrvatske nogometne reprezentacije.

Pravo mjesto za razgovor

"Evo, ovo je pravo mjesto za razgovor o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Pucajte, što vas zanima", kaže Veldin Karić.

Restoran se isto nalazi u samom centru Varaždina, a Golf "jedinica", kojeg je Zlatko Dalić kupio na jednoj aukciji, nosi potpise hrvatskih reprezentativaca. U takvom ambijentu pričali smo o svemu što trenutno veseli i raduje, ali muči i intrigira navijače Vatrenih.

O nevjerojatnoj situaciji u kojoj se hrvatska nogometna reprezentacija, unatoč pet utakmica bez poraza u skupini L, 13 bodova i impresivnoj gol razlici 17-1, iznenada našla u mogućoj “skupini smrti, jer u Pragu nije uspjela svladati Češku.

Pogledajte intervju Veldina Karića za Net.hr.