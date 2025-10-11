Cristiano izveo najgori penal u karijeri: Reakcije navijača Portugala sve govore

Nogometne reprezentacije Španjolske i Portugala zadržale su stopostotne učinke u skupinama E i F europske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi i nakon 3. kola domaćim pobjedama protiv Gruzije, odnosno Irske.

Španjolska je u Elcheu rutinski svladala Gruziju sa 2-0 golovima Pina (24) i Oyarzabala (64).

Portugal je u Lisabonu do 1-0 pobjede protiv Irske stigao golom Rubena Nevesa (90+1) na početku sudačke nadoknade. Cristiano Ronaldo je u 75. minuti kod rezultata 0-0 imao priliku s bijele točke dovesti Portugal u vodstvo, ali izveo je katastrofalni penal, a sjajni Irac Caoimhin Kelleher, inače bivši igrač Liverpoola, obranio mu je nogom. Penal možete pogledati OVDJE.

Foto: David Ribeiro/alamy/profimedia

Spomenimo i kako je Kelleher prije dva tjedna skinuo penal i Bruni Fernandesu kada mu je ovaj pucao na utakmici Man Uniteda protiv Brentforda, a koju je Brentford doma dobio 3-1. Fernandes je tada pucao kod 2-1 rezultata.

