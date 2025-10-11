Pogledajte opću makljažu na prijateljskoj U-19 utakmici između igrača Hrvatske i Portugala

Hrvatska u-19 reprezentacija odigrlala je u Puli prijateljsku utakmicu protiv Portugala, a susret je završio 2-2.

Izabranici Siniše Oreščanina su na Aldo Drosini primili gol u 49. minuti, a onda su Portugalci u 65. zabili autogol nakon nespretne reakcije pred svojim golom.

U slavlju je Josip Brundić s leđa jako gurnuo Salvadora Blopu i srušio ga na travu, a ovaj se brzo podigao i uzvratio nakon čega je krenula opća makljaža.

Obojica su dobila žuti, a utakmica je nekako nastavljena. Hrvatska je povela u 78., a gosti su izjednačili u 80. minuti. Nije se međutim stanje smirilio na travnjaku pa su tako gosti u idućih osam minuta dobili dva crvena kartona. Opću makljažu moćete pogledati OVDJE.