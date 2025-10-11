Evo kako je prošlo Dinamovo u Sesvetama: 'Poseban kvart s velikim brojem naših navijača'

Reprezentativna stanka uvijek znači kratki predah od HNL utakmica, ali kako su napisali iz Maksimira - 'Dinamo nikad ne staje'.

Klub nastavlja graditi ono što je jednako važno – zajedništvo s navijačima i povezanost s kvartovima. Upravo zato i ove jeseni stiže novo izdanje projekta Dinamovo, a ovog puta domaćin je bilo – Sesvete.

Travnjak iza OŠ Luka u Bistričkoj ulici pretvorio se u središte događanja gdje su se od jutra do kasnih večernjih sati nizali sportski, zabavni i društveni sadržaji.

Središnji dio Dinamova i ovoga puta je humanitarni malonogometni turnir '3 na 3'. Na malom igralištu odigrale su se dinamične utakmice, a kotizacije svih prijavljenih ekipa bit će donirane lokalnim organizacijama, udrugama i klubovima s ciljem promocije sporta, zdravog načina života i tjelesne aktivnosti.

Poseban trenutak turnira bila je dodjela nagrada i pehara najboljim momčadima, a nagrade su uručili – sami prvotimci GNK Dinamo.

U Sesvete su stigli Galešić, Bakrar, Valinčić, Lisica i Vidović, koji je stigao umjesto najavljenog Bennacera.

"Naš cilj je da Dinamovo dođe u svaki dio grada. Dinamo pripada svima i želimo da ga svi dožive, ne samo na Maksimiru. Sesvete su poseban kvart s velikim brojem naših navijača i zato nam je drago da upravo ovdje nastavljamo ovaj projekt", poručili su iz kluba.

Dinamovo je prilika da se Dinamo osjeti i izvan stadiona – na travnjacima kvartova, među djecom, roditeljima, obiteljima i navijačima svih generacija.