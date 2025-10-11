Ona je fatalna i ima karizmu: 'Moraš zauzeti stav i boriti se za sebe. Nikad nemoj odustati'

Alex Morgan bivša je američka profesionalna nogometašica i istinska legenda američkog ženskog profesionalnog nogometa, svjetskog profesionalnog nogometa i sporta općenito. Prije dvije godine prestala se profesionalno baviti nogometom, ali njezin je legacy ostao i danas se bori na drugim poljima. Alex Morgan je osvajačica svjetskih i olimpijskih medalja s američkom ženskom nogometnom reprezentacijom, ali i jedno od najprepoznatljivijih lica ženskog sporta, ne samo u SAD-u, nego i općenito u svijetu.

Promijenila ženski profesionalni nogomet i sport općenito

Za Alex Morgan se govori kako je žena, odnosno sportašica, s fatalnim efektom koja je promijenila ženski nogomet zauvijek i koja je veliki motivator. Njezin “fatalni” faktor ne dolazi iz provokativnosti, nego iz samouvjerenosti, snage i prirodnog magnetizma. Morgan je dokaz da “fatalno” ne mora značiti drsko, ponekad je to upravo suprotno. Snaga koja se vidi i kad šutiš.

AlexMorgan ima onaj pogled i držanje žene koja zna što hoće, ali ne mora to dokazivati, što ju čini još privlačnijom. Alex Morgan je jedinstveni spoj sportske moći, sofisticiranog izgleda i karizme. Kako to pišu američki mediji, uvijek je lijepo obučena i ima stila. Posjeduje šarm kakav malo tko ima, a njezin osmijeh razoružava.

U javnosti se pojavljuje s elegancijom, ali ima i onaj “wow” moment zbog kojeg ostavlja snažan dojam i na muškarce i na žene. Isto tako, Alex Morgan je borac za ženska prava u sportu i puno je napravila i radi na tom polju. Mrzi dvostruke standarde i svoju kćer Charlie želi izvesti na pravi put, da bude poštena. Također, u ožujku ove godine objavila je kako su ona i njezin suprug Servando Carrasco dobili drugo dijete - Enza, javlja ABCNews.

Morgan je jedna od najvećih zagovornica ravnopravnosti u sportu. Sudjelovala je u procesu koji je doveo do poravnanja prava i plaća ženskih nogometašica u SAD-u, ističući da “najprije moraš zauzeti stav"...

"Volimo slaviti, volimo i partijati, ali moramo biti ljubazne, pristojne žene. Trebamo uvijek reći pravu stvar, ne smijemo psovati. Pazite sad ovo. Biti nogometašica nije isto kao biti nogometaš. Radimo isti posao za isti profil ljudi, isto kao i da radimo isti posao za istu kompaniju, ali budemo drastično različito plaćeni i tretira nas se drastično različito. Sjećam se jednog zasjedanja upravnog odbora ženskih nogometnih organizacija koji se sastaju godišnje kako bi raspravljali o sportu i upravljenju njime. Ta osoba je uzela mikrofon i rekao je - 'naša ženska nogometna ekipa je razočaravajuća. Gade mi se, ne zaslužuju da budu plaćene. To se dogodilo nakon što smo ostvarili back to back, uzeli SP dva puta zaredom", kazala je svojedobno Alex Morgan u podcastu Call Her Daddy Alex Cooper.

Morgan često ističe stavove koji otkrivaju njen karakter i pristup. Ovo su neke od njezinih najpoznatijih izjava...

"Uvijek radi naporno, nikad ne odustaj i bori se do kraja jer nikad nije stvarno gotovo dok se ne zazviždi zvižduk", kazala je Alex Morgan, prenosi Sportytell.

Motivator

"Imaj velike snove jer snovi se ostvaruju", još je jedna motivirajuća izjava Ale Morgan za generacije.

"Način na koji sam odgojena je da prihvaćam kritike i pretvaram ih u pozitivne stvari u svojoj igri".

"Naučila sam da pomicanjem tih nesigurnosti i ponovnim otkrivanjem svog unutarnjeg samopouzdanja postajem bolja suigračica i osoba".

"Morala sam se prilagoditi novoj okolini, upoznati nove ljude i suočiti se s izazovima različitih situacija. Sva ta iskustva, iako su u to vrijeme bila stresna, osnažila su me da postanem jača".

"Izazovi s kojima se suočavamo tijekom života tu su samo da nas učine jačima i spremnijima za sljedeći susret s njima.“

"Svatko ima talent, ali bitno je što s tim talentom radiš da bi bio sjajan ili sjajna".

"Kada igraš utakmicu ili vježbaš, sve se vrti oko toga koliko truda i energije uložiš i kakav stav imaš tijekom toga. Naporan rad i trud nadjačavaju talent".

Renomirani američki The Athletic u listopadu prošle godine napisao je tekst u kojem se novinarka Meg Linehan osvrnula na karijeru Alex Morgan.

Sportašica, fighter i čovjek

"Ona je sportašica, fighter i čovjek. Morgan je bila izvrsna u odabiru onoga što je prezentirala i zašto je to htjela prezentirati, više od desetljeća. Ušla je u svijet upravo kada su društvene mreže promijenile način na koji su ljudi komunicirali sa ženskim nogometom, od tadašnje niše #WPSChat do Twittera, zatim Instagrama, pa TikToka, omogućujući igračicama da pričaju vlastite priče, kažu vlastita iskustva. Tjedni online chat s temama djeluje neobično sada kada je ženski nogomet konačno počeo probijati mainstream kulturu (osim događaja ženskog nogomtnog Svjetskog prvenstva) u posljednjih nekoliko godina. Prije svega toga, Morgan je bila ta koja se najviše probilala i koja je probila plafon po tom pitanju.

Dio toga je bio taj što se ona, u mnogim aspektima, uklapala u stereotipni kalup. Lijepa, bijela, 'djevojka iz susjedstva' koja je mogla zabijati golove i prodavati Nike tenisice. Ali, ono što je Morgan učinilo tako fascinantnom za promatranje tijekom proteklog desetljeća bio je način na koji je nosila tu posebnu sliku. Način na koji je mogla akumulirati dobru volju, priznanje i moć, a zatim ih upotrijebiti u potrazi za jednakom plaćom, boljim uvjetima rada i zaštitom igračica diljem zemlje i kluba", navodi se u tekstu Meg Linehan...

"Morgan nije bila samo slika ili glasnogovornik borbi žena vezanih uz rad. Uronila je u politički rad i organiziranje u udruženjima igrača USWNT-a i NWSL-a (Savez američkog ženskog profesionalnog nogometa). Znala je moć svoje platforme, svog imidža, svog imena i kako je proširiti na druge. Znala je kada se povući, kada istupiti, kada stati rame uz rame s nekim. Kada su Mana Shim i Sinead Farrelly podijelile svoje priče o zlostavljanju pretrpljenom u NWSL-u, Morgan je stavila svoje ime na svoje citate - ne samo zato što je znala da vjerojatno neće pretrpjeti odmazdu, već zato što je znala da može pomoći u pojačavanju njihovih glasova.

Bilo je prikladno da se ovo troje još jednom poveže.

Posebna

'Jednostavno je nevjerojatno što možete učiniti kada slušate igračice, kada cijenite igračice, kada plaćate igračice, kada igračice imaju autonomiju od toga gdje žele živjeti i za koju ekipu žele igrati. Dugotrajnost naših karijera raste sa svime što sam upravo navela, a Sinead je bila ključna u tome“, kazala je Morgan na konferenciji za novinare nakon jedne utakmice.

'Dakle, dijeliti isti datum umirovljenja s njom, jer iako imamo vrlo različita putovanja, borile smo se za istu stvar, a liga je na boljem mjestu zahvaljujući njoj.' - dodala je Alex Morgan.

To ne znači da je Morgan cijelo vrijeme bila samo poslovna žena, borac za pravdu i jednakost spolova.

Morgan je bila izvrsna i u online aktivnostima, a da zapravo nije bila online. Znala je kada objava koja ukazuje na problem može imati utjecaj i nije joj smetalo prihvatiti i smiješne kritike i memove na račun sebe", stoji u tekstu The Athletic kojeg je napisala prije nešto malo više od godinu dana Meg Linehan.

Velika karijera

Podsjetimo, Alex Morgan jedna je od najuspješnijih nogometašica u povijesti, dvostruka svjetska prvakinja i olimpijska zlatna medaljistkinja, čija karijera spaja sportsku veličinu i globalni utjecaj. Od svojih početaka do povlačenja iz profesionalnog nogometa 2024. godine, Morgan je ostvarila gotovo sve što jedna nogometašica može poželjeti.

S reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojila je dva Svjetska prvenstva – 2015. i 2019. godine – te zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012.. Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. osvojila je i broncu, čime je zaokružila svoje olimpijsko poglavlje. Uz to, Morgan je više puta trijumfirala na CONCACAF Women’s Championshipu (2014., 2018. i 2022.) te na CONCACAF W Gold Cupu 2024. godine. S reprezentacijom je slavila i na SheBelieves Cupu čak šest puta – od 2016. do 2024. – kao i na Algarve Cupu (2011., 2013., 2015.), potvrđujući dominaciju američkog ženskog nogometa na svjetskoj sceni.

Na klupskom planu, Morgan je jednako uspješna. S Western New York Flashom osvojila je WPS Championship 2011. godine, a s Portland Thornsima NWSL naslov 2013. godine. U Europi je nosila dres francuskog Lyona, s kojim je u sezoni 2016./2017. osvojila tri trofeja – nacionalno prvenstvo, kup i UEFA Women’s Champions League, čime je postala jedna od rijetkih Amerikanki koja je osvojila europsku Ligu prvakinja.

U završnici njezine velike profesionalne nogometne karijere, u dresu San Diego Wavea, kluba koji je pomogla izgraditi od samih početaka, osvojila je NWSL Shield 2023. za najbolji učinak u regularnom dijelu sezone te Challenge Cup 2024. godine.

Kroz godine je nizala i brojna individualna priznanja. Dvaput je proglašena U.S. Soccer Female Athlete of the Year (2012. i 2018.), četiri puta CONCACAF Igračicom godine (2013., 2016., 2017., 2018.), te je osvojila Zlatnu kopačku NWSL lige 2022. godine. Bila je i drugi najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 2019., dobitnica Silver Boota, te uvrštena u FIFPro Women’s World 11 i najbolju jedanaestorku svih vremena američke reprezentacije (USWNT All-Time Best XI).

Njeni uspjesi počeli su još u mladim danima, kada je s američkom U-20 reprezentacijom osvojila Svjetsko prvenstvo 2008. godine, gdje je dobila nagradu Silver Ball (druga najbolja igračica) i Bronze Boot (treća najbolja strijelkinja turnira).

Kroz cijelu karijeru, Alex Morgan bila je više od sportašice – postala je simbol jednakosti, discipline i upornosti. Njezina poruka “Always work hard, never give up, and fight until the end because it’s never really over until the whistle blows” najbolje opisuje njezin duh. Danas, nakon što se oprostila od profesionalnog nogometa, Morgan je aktivna kao investitorica u ženske sportske projekte, manjinska vlasnica kluba San Diego Wave FC i zagovornica razvoja ženskog sporta diljem svijeta.

Alex Morgan pokazala je odlučnost i upornost kojom je pomakla granice na terenu i izvan njega.

