Cardi B je kroz godine doslovno promijenila svoj opis: Fotografije govore više od riječi

Belcalis Marlenis Almánzar, poznatija kao Cardi B, rođena je 11. listopada 1992. u Bronxu, New York. Odrasla je u skromnim uvjetima, a svoju karijeru započela je kao striptizeta, što je kasnije iskoristila kao inspiraciju za svoje glazbene tekstove i javnu osobnost. Njezina iskrenost i energičnost brzo su je učinile viralnom senzacijom na društvenim mrežama, a uskoro je prešla u glazbeni svijet.