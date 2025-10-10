NOVA IKONA /

Evo kako izgleda Angel Reese, prva sportašica koja će hodati Victoria‘s Secret pistom

Foto: Stephen Lovekin/shutterstock Editorial/profimedia
Zvijezda ženske NBA lige Angel Reese (23) ulazi u povijest kao prva profesionalna sportašica koja će prošetati pistom na Victoria‘s Secret Fashion Showu 15. listopada.
Angel Reese, zvijezda ženske NBA lige, ulazi u povijest kao prva profesionalna sportašica koja će prošetati pistom Victoria‘s Secret Fashion Showa. Osim što oduševljava na košarkaškom terenu, Reese osvajala i izvan njega – potpisala je sponzorske ugovore, lansirala vlastitu liniju tenisica i pokrenula podcast. U našoj galeriji pogledajte trenutke koji prikazuju njezinu karijeru, stil i put do ostvarenja sna da nosi svoja prva “krila”.

