Evo kako izgleda Angel Reese, prva sportašica koja će hodati Victoria‘s Secret pistom

Angel Reese, zvijezda ženske NBA lige, ulazi u povijest kao prva profesionalna sportašica koja će prošetati pistom Victoria‘s Secret Fashion Showa. Osim što oduševljava na košarkaškom terenu, Reese osvajala i izvan njega – potpisala je sponzorske ugovore, lansirala vlastitu liniju tenisica i pokrenula podcast. U našoj galeriji pogledajte trenutke koji prikazuju njezinu karijeru, stil i put do ostvarenja sna da nosi svoja prva “krila”.