Poruke Sarajlija slamaju srce, ovako se opraštaju od Halida: 'Zauvijek si u našim srcima'

Vijest o smrti legendarnog glazbenika Halida Bešlića (72) duboko je rastužila cijelu regiju. Njegov glas i pjesme ostavili su neizbrisiv trag u srcima milijuna ljudi, a njegova smrt izazvala je veliku tugu i bol među obožavateljima. U sarajevskoj Vijećnici u četvrtak je otvorena knjiga žalosti, gdje građani s velikom emocijom ostavljaju riječi tuge, ljubavi i zahvalnosti. Poruke poput: "Halide, zauvijek u našim srcima", "Hvala ti za sve što si nam dao", i "Volimo te" ispisane su na brojnim stranicama.

Građani Sarajeva i svi poštovatelji njegovog stvaralaštva imaju priliku odati posljednju počast ovom velikanu do ponedjeljka, 13. listopada, svakim danom od 9 do 17 sati u sarajevskoj Vijećnici. Posljednji ispraćaj održat će se 13. listopada, a komemoracija u Narodnom kazalištu u Sarajevu dodatno će obilježiti njegovu nezaboravnu životnu i umjetničku priču.

Podsjetimo, Halid je preminuo 7. listopada nakon duge i teške bolesti, ostavivši iza sebe bogatu glazbenu karijeru i obitelj.