Pogledajte svadbu sina Hloverke Novak Srzić u Zagrebu: Bakljada, dalmatinski hitovi... Neponovljivo

U listopadu 2009. godine u crkvi Sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu vjenčali su se Ivana Martinkec i Ante Srzić, sin poznate novinarke i televizijske voditeljice Hloverke Novak Srzić (69). Na vjenčanju su bili obitelj i prijatelji, a ceremonija je privukla pažnju javnosti jer je riječ o obitelji poznate novinarke i urednice.

Mladenka je nosila bijelu vjenčanicu, a mladoženja klasično odijelo crne boje. Nakon obreda ispred crkve ih je dočekala bakljada i pjesma uzvanika. Pjevale su se dalmatinske pjesme, a slavlje se nastavilo u restoranu gdje su se pridružili brojni gosti. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je izgledalo njihovo vjenčanje.

Podsjetimo, Hloverka Novak Srzić rođena je 1956. godine u Splitu, odrasla je u Makarskoj, a studirala je u Zagrebu. Njezina dugogodišnja karijera je prepoznatljiva javnosti. Hloverka inače sa suprugom Zvonkom ima dvoje djece, sina Antu i kćer Anu. Poznata Novinarka uživa u obiteljskom životu te često u javnosti spominje kako uživa u unucima kojih ima deset.