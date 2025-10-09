Rock legenda izgubila svijest tijekom vožnje: Otkriveno što je rekao policajcima

Legendarni basist i suosnivač rock grupe Kiss, Gene Simmons (76), nedavno je doživio prometnu nesreću u Malibuu, dok je vozio po Pacific Coast Highwayu.

Prema navodima policije, izgubio je svijest tijekom vožnje i udario u parkirani automobil, no srećom je prošao bez težih ozljeda.

Tko je Gene Simmons?

Gene Simmons je poznat je po prepoznatljivom scenskom nastupu i kostimima, a zajedno s Aceom Frehleyjem, Paulom Stanleyjem i Peterom Crissom, osnovao je Kiss 1973. godine.

Bend je postao simbol glam rock ere, a njihovi koncerti postali su legendarni zbog pirotehnike, šminke i eksplozivne energije. Iako su 2018. najavili oproštajnu turneju, posljednji su koncert održali tek 2023. godine.