Sjećate li se ovog ljepotana? Nazivali su ga najseksi muškarcem, a danas ne liči na sebe

Kubanski glumac William Levy (45) proslavio se glavnim ulogama u hit telenovelama poput "Oprezno s anđelom", "Magična privlačnost", "Zamka" i slično, ali i turbulentnim privatnim životom koji ga često dovodi na naslovnice brojnih časopisa. Rođen 29. kolovoza 1980. u Cojímaru, predgrađu Havane na Kubi. Odrastao je u skromnim uvjetima bez oca. S majkom i braćom emigrirao je u Miami kad mu je bilo 14 godina, u potrazi za boljim životom.

Levy je karijeru započeo u reality showu Protagonistas de Novela, što mu je otvorilo vrata glumačkog svijeta. Osim telenovela, okušao se i u Hollywoodu, glumeći u filmovima "Addicted" i "Resident Evil: The Final Chapter", a pojavio se i u glazbenom spotu Jennifer Lopez za pjesmu "I’m Into You". Gotovo 20 godina Levy je bio u vezi s glumicom Elizabeth Gutiérrez (46), s kojom ima dvoje djece – sina Christophera (19) i kćer Kailey (15). Par je prošao kroz brojne krize, a 2024. su se konačno i službeno razišli, što su potvrdili i medijima.

U travnju 2025. godine uhićen je na Floridi zbog remećenja javnog reda i neovlaštenog ulaska na privatni posjed. Iako je izbjegao kaznu prihvativši alternativni pravni program, skandal je izazvao veliku medijsku pažnju.