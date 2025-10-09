Neuobičajeno izdanje boksačice koju optužuju da je muškarac: Ovo obilazi svijet

Alžirska boksačica Imane Khelif, čija je zlatna medalja s Olimpijskih igara u Parizu 2024. izazvala globalnu buru, zamijenila je boksački ring za prvi red modne piste. Nedavno je zablistala na Tjednu mode u Parizu, gdje je kao gošća na reviji prestižne modne kuće Chanel pokazala da njezina snaga i samopouzdanje nadilaze sportske arene. Dok je svijet mode slavi kao novu ikonu stila, sportska javnost i dalje je duboko podijeljena oko pitanja koje ju prati – njezine podobnosti za natjecanje u ženskoj kategoriji.

Svjetla Pariza: Od Chanela do Novih Ugovora

Samo nekoliko mjeseci nakon što je u istom gradu osvojila olimpijsko zlato, Imane Khelif (26) vratila se u Pariz, ali ovog puta s drugačijom misijom. Na reviji kolekcije Chanel za proljeće/ljeto 2026., plijenila je pažnju u posebno dizajniranom svilenom odijelu boje slonovače, čija se vrijednost procjenjuje na više od 4.700 eura. Samouvjereno je pozirala fotografima, a na društvenim mrežama podijelila je fotografije s modelom Kendall Jenner i glumcem Pedrom Pascalom, zahvalivši se slavnoj modnoj kući na "nezaboravnoj časti".

Ovaj potez označava njezin svjesni ulazak u svijet mode, koji je dodatno potvrđen kada je proglašena zaštitnim licem kozmetičkog brenda BEL*NCO. U objavi brenda navodi se kako Khelif "utjelovljuje snagu, otpornost i gracioznost", vrijednosti koje su postale njezin zaštitni znak usred neprestanih kontroverzi. Dok joj nova pravila u boksu zatvaraju vrata, čini se da joj se u svijetu visoke mode otvaraju nova.

Zlatna medalja u sjeni kontroverze

Put Imane Khelif do slave bio je sve samo ne jednostavan. Njezino ime postalo je globalno poznato ne samo zbog osvajanja prve zlatne olimpijske medalje za alžirski ženski boks, već i zbog optužbi koje su pratile njezin nastup. Kontroverza je eskalirala nakon meča s Talijankom Angelom Carini, koja je napustila ring nakon samo 46 sekundi, tvrdeći da "nikada u životu nije primila tako snažan udarac" i da borba "nije bila poštena".

Korijeni problema sežu u 2023. godinu, kada ju je Međunarodna boksačka udruga (IBA) diskvalificirala sa Svjetskog prvenstva. IBA je tada navela da Khelif nije zadovoljila kriterije podobnosti spola, a kasnije su procurile informacije, koje je objavio i "3 Wire Sports", da su testovi navodno pokazali prisutnost XY kromosoma, karakterističnih za muški kariotip.

Unatoč tome, Međunarodni olimpijski odbor (MOO) dopustio joj je natjecanje u Parizu, kritizirajući odluku IBA-e kao "proizvoljnu i bez propisanog postupka". MOO je stao iza Khelif, tvrdeći da je ona legalno žena prema putovnici te da zadovoljava njihove, manje stroge, kriterije.

Podijeljeni svijet: Između podrške i žestokih napada

Odluka MOO-a pokrenula je lavinu reakcija. Khelif se našla na meti žestokih kritika i online zlostavljanja, koje su predvodile utjecajne osobe. Autorica J.K. Rowling lažno ju je nazvala muškarcem, američki predsjednik Donald Trump iskoristio je njezin slučaj za promicanje svoje politike "držanja muškaraca izvan ženskog sporta", a slične je stavove iznio i Elon Musk.

S druge strane, u rodnom Alžiru dočekana je kao nacionalna heroina. Njezin olimpijski odbor osudio je "neetičko ciljanje" i "neutemeljenu propagandu" protiv nje. Sama Khelif, koja inzistira da je rođena i cijeli život živi kao žena te odbacuje tvrdnje da je transrodna, podnijela je tužbu zbog cyber-zlostavljanja. "To šteti ljudskom dostojanstvu i može uništiti ljude", poručila je.

Neizvjesna budućnost u ringu

Dok Khelif gradi karijeru u modi, njezina budućnost u boksu ostaje pod velikim upitnikom. Nova krovna organizacija, World Boxing, koja je preuzela upravljanje od IBA-e, uvela je obvezno genetsko testiranje za sve natjecateljice kako bi se osigurala "sigurnost i pošteno natjecanje". Prema novim pravilima, sportašice za koje se utvrdi da imaju Y kromosom ili da su prošle kroz mušku androgenizaciju neće se moći natjecati u ženskoj kategoriji.

World Boxing je potvrdio da Khelif ne može sudjelovati na njihovim natjecanjima dok ne prođe navedene testove. Ona je, pak, uložila žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) i demantirala glasine o povlačenju iz sporta, tvrdeći da redovito trenira i priprema se za buduće izazove. Nedavno je i MOO najavio osnivanje radne skupine za "zaštitu ženske kategorije", na što je Khelif na Instagramu zagonetno odgovorila citatom: "Uspjeh nije konačan, neuspjeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ono što se računa."

Njezin put ostaje priča o dvije krajnosti: slavljena prvakinja i modna muza s jedne strane, te centralna figura složene i bolne debate o biologiji, identitetu i budućnosti ženskog sporta s druge. Dok je pariška modna scena spremno grli, boksački svijet čeka odgovor na pitanje koje bi moglo definirati ne samo njezinu karijeru, već i pravila igre za generacije koje dolaze.