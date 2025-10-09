SRETAN ROĐENDAN /

Jedna od najljepših žena bori se s opakom bolesti i poznata je aktivistica: Bella Hadid slavi 29
Foto: Lfi/avalon.red/avalon/profimedia
Bella Hadid je američka manekenka rođena 9. listopada 1996. u Washingtonu, D.C..
1 /25
Bella Hadid (29) je američka manekenka palestinsko-nizozemskog porijekla, rođena 1996. godine, a danas slavi svoj 29. rođendan. Jedna je od najtraženijih manekenki današnjice, poznata po radu s najvećim modnim kućama poput Diora, Versacea i Balenciage. Osim što je izgradila zavidnu karijeru u modnoj industriji, Bella je i glasna kada je riječ o političkim i društvenim temama, posebno u vezi s palestinskim pravima. Vodi dugogodišnju borbu lajmskom bolešću, zbog čega je uzela pauzu od javnosti. Trenutno je u vezi s jahačem Adanom Banuelosom.

9.10.2025.
6:23
Lea Obelić
Lfi/avalon.red/avalon/profimedia
Bella Hadid
