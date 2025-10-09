Zbog ljubavi prema Japanki ostavio bend, širio poruke mira pa je naprasno ubijen s pet hitaca

John Lennon rođen je 9. listopada 1940. u Liverpoolu, u Engleskoj, u vrijeme kada je Drugi svjetski rat bjesnio Europom. Odrastao je u radničkoj obitelji i odmalena pokazivao buntovnički duh koji će kasnije postati njegov zaštitni znak. Bio je dijete koje nije voljelo autoritete, ali je imalo beskrajnu maštu i nevjerojatan glazbeni instinkt. Osim glazbe, njegov život obilježile su i burne ljubavne priče, a u nastavku pogledajte kako je od dječaka iz Liverpoola postao globalna ikona.