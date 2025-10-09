NEVIDLJIVE NITI /

Više od suparnika na nogometnom terenu: Neraskidive veze Hrvatske i Češke traju stoljećima

Narodi često dijele više od geografskih granica — povijest, kultura, jezik i svakodnevni život isprepliću se kroz stoljeća u složene i neraskidive veze. Takav je i odnos između Hrvatske i Češke: duboko ukorijenjen, bogat zajedničkim iskustvima, i istkan brojnim nevidljivim nitima koje povezuju njihove ljude, gradove i institucije. Ova veza ne temelji se samo na službenim savezima ili privremenim interesima, već na trajnoj međusobnoj prisutnosti — od vremena prvih legendi do suvremenih partnerstava. Iza svakog arhitektonskog detalja, glazbene note, povijesne anegdote ili društvenog pokreta, stoji priča o međusobnom utjecaju dvaju slavenskih naroda koji su zajedno oblikovali dio europske povijesti.
Iako ih danas često doživljavamo kao turiste na našoj obali ili suparnike na nogometnom terenu, veze između Hrvatske i Češke duboke su, slojevite i sežu stoljećima u prošlost. Od srednjovjekovnih legendi i zajedničkih vladara do arhitektonskih remek-djela i osnivanja nogometnih klubova, povijest ova dva slavenska naroda isprepletena je na načine koji nadilaze uobičajene susjedske odnose. Riječ je o prijateljstvu utkanom u samu srž nacionalnih identiteta, kultura i čak urbanih krajolika.

Prolistajte galeriju i otkrijte kako su Hrvati i Česi postali više od susjeda – pravi povijesni saveznici!

9.10.2025.
14:18
Antonela Ištvan
Više od suparnika na nogometnom terenu: Neraskidive veze Hrvatske i Češke traju stoljećima