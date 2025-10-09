Ovaj Batmobile ima 600 konja, a cijena mu starta od svega 18.000 eura! Imamo detalje

Jedinstveni Mercedes-Benz CL 55 AMG Kleemann, pretvoren u pravo vozilo iz Batmanovih snova, trenutno je na prodaju – i to za svega 18.000 eura.

Ova nevjerojatna prerada iz 2024. godine, nazvana AVG, inspirirana je legendarnim Batmobilom, s upečatljivim karoserijskim detaljima koji uključuju dvostruki lažnu strojnicu na poklopcu motora i registarsku oznaku s logom Gothama.

Ono što ovaj automobil dodatno izdvaja je sustav za hitan ulazak i izlazak – savršen za svakog "osvetnika" na četiri kotača.

600 konja i 320 km/h

Ispod haube skriva se ručno izrađeni AMG-ov kompresorski 5,4-litreni V8 motor s impresivnih 600 konjskih snaga, što omogućuje maksimalnu brzinu od gotovo 320 km/h. Donatorski motor imao je 150.000 kilometara u trenutku ugradnje.

Eksterijer i interijer automobila potpuno su crni, a unutrašnjost je dodatno naglašena sportskim sjedalima od karbonskih vlakana – prava vizija za ljubitelje akcijskih filmova i luksuznih automobila.

Iako je za izradu ovog unikatnog vozila utrošeno čak 217.000 funti (oko 251.000 eura), početna cijena na aukciji iznosi svega 18.000 eura. Automobil se trenutno nalazi u Dubaiju, a aukcija završava 20. listopada.

Tko stoji iza projekta?

Iz tvrtke SBX Cars, koja organizira prodaju, poručuju: 'Ponosni smo što možemo predstaviti ovaj jedinstveni Batmobil, nastao na temelju druge generacije Mercedesa CL 55 AMG Kleemann. Vozilo je prvo modificirao poznati danski tuner Kleemann, a zatim su Specautotuning iz Ukrajine i AVG Autos iz Njemačke završili preradu za ovu ekskluzivnu aukciju.'

Dodaju i kako su svi sustavi – od šasije i pogonskog sklopa do elektronike – modelirani u 3D-u, što dodatno potvrđuje koliko je truda uloženo u ovaj projekt. Pogledajte video i galeriju slika ovog nevjerojatnog "Batmobila" – i ne propustite priliku za ponudu prije 20. listopada!