Brat uz brata: Pogledajte koje su hrvatske navijačke skupine 'zapalile' Prag

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Vrlo energično i agresivno u utakmicu su ušli Česi koji su dominirali trkom te su u uvodnim minutama ostavljali bolji dojam. Takva igra nije značila i velike probleme za hrvatsku obranu koja je elegantno odbijala domaće nalete. Prva nešto veća opasnost po Livakovića dogodila se u devetoj minuti. Nakon lijepe akcije Češke lopta je došla do Součeka koji je s vrha šesnaesterca pucao prilično slabašno.

Hrvatska je mudro i kontrolirano odradila uvod utakmice. Polako je smirivala suparnika ne zabrinjavajući se previše što se u napadačkom smislu nije razmahala na startu. U 16. minuti je Gvardiol poslao zanimljivu loptu prema Budimiru, ali su domaći stoper i vratar ipak zaustavili hrvatskog napadača.

Teško su Česi mogli igrom do ozbiljnih situacija, ali su domaća šansa bili prekidi. U 24. minuti je vrlo dobro pucao Provod iz slobodnog udarca, sa skoro 25 metara, ali je dobro iz kuta loptu izvukao hrvatski golman Livaković.

Samo dvije minute kasnije pokušao je Šulc, ali je njegov udarac išao ravno u hrvatskog vratara.

Na prvu šansu Hrvatska je čekala do 29. minute. Nakon što su kombinirali Modrić i Kramarić završnica akcije pripala je Perišiću koji je s desetak metara pucao neprecizno. Još je bolja šansa za Hrvatsku bila u 38. minuti. Jakić je pronašao Perišića koji je sa slične udaljenosti kao i devet minuta ranije ponovno pucao jako, ali neprecizno.

Odgovorila je time Hrvatska suparniku na ranije šanse domaćina, ali unatoč tome bilo je to poluvrijeme bez pravog rizika, dobrih šansi i previše lijepog nogometa. Sve je začinjeno i odlaskom na odmor uz 0-0.

Drugo poluvrijeme počelo je kao i start utakmice s polušansama Češke. U 52. minuti je Chory nakon kornera glavom pucao pored vrata. Nekoliko minuta kasnije Kramarić je lucidno prebacio domaću obranu i gurnuo Budimira u šansu koji je bio prekratak i nije uspio ugroziti domaćeg vratara Kovara.

Nastavak utakmice bio je vrlo sličan prvom dijelu. Hrvatska se očigledno odlučila na mirnu i neriskantnu utakmicu te su joj daleko važniji bili obrambeni nego li napadački zadaci. Tako orijentiranu Hrvatsku domaćin nije mogao probiti. Igrom nikako i Češka je tek prijetila iz prekida ili ponekim udarcem iz daljine kao što je u 69. minuti bezopasno pokušao Provod.

Prvi udarac u okvir suparničkih vrata Hrvatska je uputila u 77. minuti. Opet je u šansi bio Perišić, ali je njegov udarac glavom bio laki plijen za Kovara. Bolja je bila prilika Petra Sučića u 80. minuti koji je pucao s vrha šesnaesterca, ali je i ta lopta završila u rukavicama domaćeg golmana.

Hrvatska se definitivno razbudila u završnici te je odlučnije krenula po pogodak, pobjedu i Svjetsko prvenstvo. Nakon kornera u 87. minuti u šansi se našao Ivanović, ali se niti tada nije promijenio rezultat te je praški ogled okončan bez pogodaka.

Hrvatska će u nedjelju u Varaždinu dočekati Gibraltar, reprezentaciju koja je dosad poražena u svih pet nastupa u skupini L. Dvoboj u Varaždinu počinje u 20.45 sati.

Nakon toga ispred Hrvatske ostaje još domaća utakmica protiv Farskih otoka te gostovanje kod Crne Gore.