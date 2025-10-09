Proslavljeni napadač analizirao igru Hrvatske u ključnoj utakmici: 'Jedino je to bio problem'

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je novi veliki korak prema Svjetskom prvenstvu iduće godine, u kvalifikacijskom gostovanju u Pragu kod Češke izabranici Zlatka Dalića su remizirali 0-0.

Ove su dvije reprezentacije ostale na vrhu ljestvice skupine L i bodovno izjednačene, imaju po 13 bodova. Razlika je ta što je Hrvatska odigrala utakmicu manje, a ujedno ima znatno bolju razliku pogodaka.

Svoj komentar utakmice za Net.hr dao je Tomislav Bušić (39), poznati hrvatski napadač koji trenutno u NK GOŠK Kaštela vodi školu nogometa, trener je juniora i pomoćnik na klupi prve momčadi. Mnogima je najpoznatiji kao bivši igrač Hajduka, koji je u posljednjoj sezoni u kojoj su Bijeli osvojili naslov prvaka (2005./2006.) bio najbolji strijelac momčadi s 13 postignutih golova u HNL-u. Za Hajduk je ukupno nastupio 178 puta i zabio 46 golova.

Foto: Cagaljiv/pixsell

"Bila je jedna utakmica ne nešto lijepa za gledatelja, ali je bila čvrsta s jedne i druge strane, gdje je sudac puštao dosta agresivnu igru. Imao je isti kriterij i mislim da smo mi odigrali pametnu utakmicu od početka do kraja. Znali smo da će nas oni napasti, da će napraviti pritisak. Tu smo se obranili i naša četiri zadnja igrača su odigrala odličnu utakmicu. Livaković je bio siguran na golu i kada su ušli Pašalić i Ivanović, tu smo spustili loptu dolje i naša kvaliteta došla je do izražaja. Imali smo neke šanse i žao mi je što nismo zabili taj gol, ali sve u svemu mislim da je pametno izbornik postavio igru i da smo uzeli ono po što smo došli, da ne izgubimo", rekao je bušić na početku.

Izdvojio je potom po jednu pozitivnu i negativnu stvar u nastupu Hrvatske.

"Pozitivno je bilo kad je ušao dvojac Ivanović i Pašalić. Prvo je Ivanović bio u špici, pa je išao na lijevu stranu i tu smo dobili malo brzine, hitrine i okomitost prema golu. Oni su svaki put kad bi uzeli loptu, stvorili problem češkoj obrambenoj liniji."

"Negativno je bilo što nismo u prvom poluvremenu uspostavili našu pas igru i to je jedino bio problem. Puno smo preskakali. Oni su bili stalno u presingu, tako da je bilo jako teško uspostaviti našu igru, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni s bodom. Sve je u našim rukama i mislim da ćemo mi u ove dvije utakmice potvrditi odlazak na Svjetsko prvenstvo", istaknuo je.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Hrvatska će u nedjelju u Varaždinu dočekati Gibraltar, reprezentaciju koja je dosad poražena u svih pet nastupa u skupini L. Bušić smatra da Vatreni u tom susretu neće podbaciti.

"Mislim da su igrači svjesni da su kvalitetniji, ali i da neće podcijeniti protivnika, što je najvažnije. Mi imamo toliku kvalitetu u usporedbi s Gibraltarom, tako da mislim da ne bi trebalo biti problema. Ali opet, kažem, ne smijemo podcijeniti protivnika i krenuti od prve minute kako treba, koncentrirano i fokusirano i mislim da pobjeda neće doći u pitanje", zaključio je.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev jubilej koji je malo tko mogao zamisliti: Ni on sam se ovom nije usudio nadati