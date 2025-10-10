Estetski zahvati nisu joj neki hit, a i dalje je jedna od najljepših: Njezina najbolja izdanja

Američka glumica Marisa Tomei (60) je kroz svoju karijeru postala prepoznatljivo ime u Hollywoodu. Njen uspjeh krenuo je 1992. godine kada je osvojila Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu ''My Cousin Vinny'' gdje je glumila lik Mona Lise Vito.

Kroz godine je igrala u glumila u različitim žanrovima... Od dramskih filmova The Wrestler do akcijskih blockbustera poput Spider-Man: Homecoming gdje je glumila May Parker, tetu Spider-Mana. No, osim filmskih uspjeha, tema medijskih napisa bio je i njezin ljubavnih života.

Jedna od najpoznatijih veza Marise Tomei bila je ona s glumcem Robertom Downeyem Jr.-om (60). Par je bio u vezi početkom 1990-ih, a njihova veza privukla je medijsku pažnju, pogotovo zbog Downeyevih problema s drogom i turbulentnih godina. Iako nisu ostali zajedno, Tomei i Downey Jr. ostali su u prijateljskim odnosima, a Tomei je nakon raskida ostala prilično fokusirana na svoju karijeru. Također je bila u vezi s producentom Loganom Lermanom, poznatim po filmu The Perks of Being a Wallflower. Ipak, nikad nije bila u braku, a mnogi su bili iznenađeni što nikada nije napravila taj korak. Marisa se uvijek držala stava da je njezina sloboda najvažnija, iako nije isključivala mogućnost ozbiljnije veze. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala s godinama.