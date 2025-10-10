Oni su bili glavni duo te večeri: Zaljubljeni golupčići plesnim pokretima užarili Čakovec

Dok se danas vikendi najčešće rezerviraju za mirniji izlazak ili kućna druženja, prije nešto više od desetljeća klubovi su bili puni i usred tjedna. U listopadu 2012. godine čakovečki Podroom bio je epicentar noćnog života u Međimurju – mjesto na kojem se nije čekala subota da bi se izašlo. Ovaj noćni klub je bio pravi sinonim za dobar provod, poznat po tematskim večerima koje su privlačile mlade iz cijele regije. Svaka zabava bila je posebna, a posjetitelji su znali da ih uvijek čeka odlična glazba.

I modni stilovi iz tog vremena znatno su se razlikovali od današnjih. Djevojke su najčešće nosile ležerne, ali pažljivo odabrane kombinacije, koje su dodatno isticale šminkom i detaljima. S druge strane, muškarci su uglavnom birali klasične, elegantne košulje – izgled koji je i tada bio pravi hit u noćnim izlascima. Dašak zabave i atmosfere iz nekih davnih vremena zabilježio je portal eMeđimurje!