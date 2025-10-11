Javnost se oprostila od svog voljenog borca: Manchester zaplakao za boksačkom legendom

U emotivnoj i dostojanstvenoj ceremoniji u manchesterskoj katedrali, tisuće ljudi oprostile su se od Rickyja Hattona (46) – legende britanskog boksa i jednog od najvoljenijih sportaša koje je Manchester ikada imao.

Kroz ulice grada, od njegovog omiljenog puba The Cheshire Cheese pa sve do katedrale, stotine navijača mahale su plavim zastavama Manchester Cityja, kluba koji je Hatton nosio u srcu, skandirajući “There's only one Ricky Hatton!”. Njegov lijes, obojen u prepoznatljive nebesko plave tonove i ukrašen natpisom Blue Moon, bio je simbol njegova karaktera borca, navijača i čovjeka iz naroda.

Na pogrebu su se okupila mnoga poznata lica — Tyson i Tommy Fury, Wayne Rooney sa suprugom Coleen, pjevač Oasisa Liam Gallagher, kao i brojne legende boksa poput Amira Khana, Barryja McGuigana i Franka Brune.

Posebno je emotivan trenutak bio kad se okupljenima obratio Hattonov sin Campbell, i sam profesionalni boksač:

“Ne mogu opisati koliko će mi nedostajati, tata. Sve uspomene koje smo stvorili čuvat ću zauvijek. Odrastao sam gledajući te i želeći biti poput tebe, u ringu i izvan njega.”

Hattonova majka Carol poručila je kroz suze:

'Bio je ‘Hitman’ za svoje obožavatelje, ali za nas je uvijek bio naš mali prvak – od dana kad se rodio.'

Jedan od najupečatljivijih prizora dana bio je Tyson Fury, koji se na pogrebu pojavio u odijelu prekrivenom slikama sebe na tronu i s religijskim motivima — jedinstvenom gestom kojom je, kako su britanski mediji prenijeli, “odao počast svom prijatelju na svoj osebujan način”.

Pogrebna povorka uključivala je i žuti Reliant Robin kombi iz serije Only Fools and Horses, Hattonove omiljene serije, koju je nekoć sam posjedovao i vozio kroz Manchester. Na nekoliko mjesta zastala je i kod Hatton’s Gyma, gdje su obožavatelji otpjevali “Blue Moon” i zapljeskali svom heroju po posljednji put.

Na kraju dana, povorka je simbolično završila kod Etihad stadiona, doma Hattonovog voljenog kluba.

Ricky Hatton, poznat kao The Hitman, bio je svjetski prvak u velter i poluvelter kategoriji, boksao protiv velikana poput Floyd Mayweathera Jr. i Mannyja Pacquiaa, i ostao upamćen kao borac koji je uvijek predstavljao ljude iz svog grada.

“Gubimo legendu boksačkog sporta. Bio je borac kojem su se svi divili,” rekao je Amir Khan.

Britanija je izgubila sportsku ikonu, ali Manchester će zauvijek imati svog Rickyja Hattona

POGLEDAJTE VIDEO: Prag je 'zaboravljen': Vatreni u Varaždinu razmišljaju isključivo o nova tri boda