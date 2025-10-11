BILO JE VESELO /

Mate Bulić zapjevao na Oktobeer festu, a ove djevojke ukrale show: Nema tko ih nije gledao

Foto: Dino Ninkovic
U Zagrebu je sinoć službeno započeo Oktobeer Fest – najveći festival zabave u Hrvatskoj!

Manifestacija je svečano otvorena uz impresivan dron show iznad Zagrebačkog velesajma, čime je označen početak dana ispunjenih glazbom, druženjem i vrhunskom atmosferom. Već prve večeri, brojni posjetitelji su došli iskusiti jedinstveni spoj glazbe, piva i dobre energije.

Za odličan provod pobrinuli su se glazbenici poput Mate Bulića, Daleke obale i brojni drugi izvođači, koji su zagrijali publiku. Kakva je bila atmosfera prve večeri Oktobeer Festa – pogledajte u našoj galeriji!

Mate Bulić zapjevao na Oktobeer festu, a ove djevojke ukrale show: Nema tko ih nije gledao