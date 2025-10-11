Jelena Rozga u pripijenoj haljini napravila dernek: Dočekali je ovacijama, mahalo se poklonima

U našoj fotogaleriji pogledajte kako je hrvatska pjevačica Jelena Rozga (48) u Osijeku priredila noć za pamćenje. Bilo je to u petak 10. listopada na Trgu Svetog Trojstva u osječkoj Tvrđi koji je bio ispunjen Rozginim brojnim obožavateljima.

Glazbena čarolija koju je Osijeku i njegovim građanima poklonio trgovački lanac Kaufland Hrvatska u čast skorog otvorenja svoje nove poslovnice u Retfali, započela je točno u 21 sat uz zvonjavu crkvenih zvona. Nakon zvonjave je Jelena Rozga izašla na pozornicu praćena ovacijama i otvorila koncert megahitom "Bižuterija".

Jelena Rozga u Osijeku pjevala najveće hitove

Pažljivo skrojen repertoar zadovoljio je sve ukuse pa je Rozga nakon emotivnog uvoda krenula s prvim taktovima hita grupe Magazin "Ako poludim" i one nešto starije vratila u dane njihove mladosti.

Nakon bloka novijih energičnih pjesama poput "Daj šta daš, razbijači čaša", "Dobitna kombinacija", "Tsunami" i "Okus mentola" koje su zagrijale mlađu publiku, vrhunac večeri bio je svevremenski hit "Ti si želja mog života" uz koji su zaplesali parovi svih uzrasta.

Rozga u Osijeku zadivila i stajlingom

Jelena Rozga je publiku osim glasom i bezvremenskim hitovima oduševila i besprijekornim scenskim nastupom blistajući na pozornici u pripijenoj haljini s efektnim leopard uzorkom koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju.

Djelić atmosfere s koncerta Jelene Rozge u Osijeku, pogledajte u našoj galeriji na fotografijama portala SiB.hr.