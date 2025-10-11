TRAGEDIJA U SLOVENIJI /

Dalmacija zavijena u crno: Pogledajte posljednji ispraćaj poginulih planinara

Dalmacija zavijena u crno: Pogledajte posljednji ispraćaj poginulih planinara
Foto: Pixsell/dalmacija News
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dalmacija tuguje za tri prerano izgubljena života u slovenskim Alpama. Od tragično preminulih planinara, Roka, Andrije i Marija, obitelji su se oprostile na mjesnim grobljima u Ogorju Gorenjem i u  Kaštel Lukšiću. Podsjetimo, tragedija se dogodila prošle subote nakon snježne lavine u Julijskim Alpama u Sloveniji. Poginuli Hrvati bili su dio skupine od sedam planinara, koji su na Triglav došli iz Splita, Solina, Kaštela i Žrnovnice. 

11.10.2025.
19:38
danas.hr
Pixsell/dalmacija News
Planinari LavinaPosljednji IspraćajDalmacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA U SLOVENIJI /
Dalmacija zavijena u crno: Pogledajte posljednji ispraćaj poginulih planinara