Talijani hvale Gattusovu atipičnu formaciju! Gennaro ponosan: 'Kad vidim ovakav duh u ekipi'

Gennaro Gattuso ostvario je izrazito bitnu pobjedu s Italijom na gostovanju kod Estonije, završilo je 3-1 u utakmici Kvalifikacija za SP.

Talijani hvale učinak novih krilnih igrača u Gattusovoj atipičnoj 4-4-2 formaciji.

Učinak krila bio je značajan i mogao bi potaknuti izbornika da razmotri češće usvajanje ovog sustava. U početku su dva krila činili Di Lorenzo iza Orsolinija s desne strane i Dimarco s Raspadorijem (koji zapravo igra tu ulogu u Atlético Madridu) s lijeve strane. Spinazzola je zatim ušao u drugom poluvremenu, dok je Cambiaso zamijenio bivšeg igrača Napolija.

Tri talijanska gola došla su s krila. Dimarco je inicirao potez koji je doveo do Keanovog prvog gola, dok su Orsolini i Spinazzola dodali loptu Reteguiju, odnosno Piu Espositu. I oni koji su ostali bez gola, posebno Raspadori, ali i Di Lorenzo, ipak su uspjeli pružiti iznadprosječan doprinos.

Talijanski mediji raspravljaju je li to održiva taktika protiv vrhunskih protivnika, ali bivši trener Hajduka je čini se, kliknuo s igračima i Italija je dobila 'malo boje u licu'.

"Imamo svoju misiju. Moramo se poboljšati u svakoj sljedećoj utakmici. Moramo zajedno raditi i igrati s više samo pouzdanja. Kad vidim ovakav duh u ekipi, jako sam sretan pa makra radili i pogreške", rekao je Gattuso naklon pobjede kod Estonije.

