Smrt Josipa Vukasa ponovno pod istragom: Novi dokazi dovode u pitanje samoubojstvo

Slučaj smrti mladog Josipa Vukasa iz "Divljih pčela", koji je godinama bio zaključen kao tragično samoubojstvo, ponovno se otvara i prijeti rušenjem službene verzije događaja. Neočekivan obrat donio je dolazak novog sudskog vještaka, koji je preuzeo poslove od prethodnika Lasića, a njegovo otkriće pokrenulo je niz ozbiljnih sumnji koje potresaju lokalnu zajednicu u seriji Divlje pčele.

Tijekom rutinske primopredaje spisa, novi je vještak primijetio nelogičnost: fascikl Vukasova slučaja nije se nalazio u arhivi zatvorenih predmeta, već u Lasićevoj ladici, zajedno s još dva nerazriješena slučaja. Takav propust, prema njegovim riječima, nije mogao biti slučajan. Iako mu Lasić nije dao konkretna objašnjenja, sumnja je bila dovoljna da ponovno prouči dokumentaciju.

Pravi šok uslijedio je nakon što je među papirima pronašao negativ fotografija tijela pokojnog Josipa. Razvijene fotografije, tvrdi vještak, ne odgovaraju nalazima iz službenog izvješća. Umjesto tragova koji bi upućivali na samoubojstvo vješanjem, na vratu su jasno vidljivi otisci koji više nalikuju stisku ruku. Njegov zaključak bio je jasan i uznemirujući – Vukasova smrt ne izgleda kao samoubojstvo, već kao ubojstvo.

Ovakvo otkriće baca ozbiljnu sjenu na rad bivšeg vještaka i otvara pitanje je li istina namjerno zataškana ili je netko bio pod pritiskom da slučaj zatvori. Problem je, međutim, što same fotografije nisu dovoljne kao sudski dokaz jer nisu nastale uz službeni nadzor. Jedini način da se sumnje potvrde jest novo vještačenje, što podrazumijeva i ekshumaciju tijela – korak koji će ponovno otvoriti bolne rane obitelji i potresti cijelo mjesto.

Hoće li se istina napokon razotkriti i tko je imao interesa da se slučaj zataška, tek će se doznati u nadolazećim epizodama.

