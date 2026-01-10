'Budalaši žele rat, evo što će dobiti'! Medvedev prijeti Orešnikom, imamo li nuklearni štit?

Bivši predsjednik i premijer Rusije, Dmitrij Medvedev, objavio je na svom X profilu snimku ruskog projektila 'Orešnik', uz oštru poruku upućenu europskim čelnicima.

"Vladajući europski budalaši očito žele rat u Europi. Tisuću puta je ponovljeno da Rusija neće tolerirati nikakve europske ili NATO trupe u Ukrajini. No ne, Macron i dalje prodaje te jadne gluposti. Pa dobro, evo što ćete dobiti", poručio je Medvedev, podijelivši snimku lansiranja balističkog projektila srednjeg dometa.

Njegova objava dolazi samo dan nakon ruskog napada na Ukrajinu.

Podsjetimo, ruske snage u noći na petak koristile su projektil srednjeg dometa Orešnik u napadu na zapadnu Ukrajinu. Ministarstvo obrane Rusije izvijestilo je da je to odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, iako Ukrajina poriče da se udar na rezidenciju uopće dogodio.

Napad je potvrdio i Kijev, navodeći da se dogodio u blizini granice s Europskom unijom. Ukrajinski ministar vanjskih poslova upozorio je da korištenje rakete Orešnik tako blizu granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju europskoj sigurnosti. Pozvao je zapadne partnere da dodatno pojačaju politički i vojni pritisak na Moskvu, dok je Kijev ruske pokušaje opravdavanja napada nazvao „apsurdnima“.

Što je Orešnik?

Orešnik je balistički projektil srednjeg dometa, sposoban nositi nuklearne bojeve glave. Teško ga je presresti zbog brzine koja navodno ide i do 12.300 kilometara na sat, što je deset puta brže od brzine zvuka.

Ne računajući sinoćnji slučaj, Rusija je dosad Orešnik koristila tek jednom. Bilo je to u studenom pretprošle godine tijekom napada na cilj u ukrajinskom Dnjipru. Međutim, daljnje analize pokazale su da nije bio opremljen eksplozivnom bojevom glavom, već da je cijela svrha udara bila demonstracija sposobnosti.

Visoki ukrajinski dužnosnici tada su naveli da je raketa imala "lažne bojeve glave", a jedan američki stručnjak opisao je slučaj kao "skup način da se izazove vrlo malo štete". Putin je pak nahvalio njegovu razornu moć i usporedio je s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom. Istaknuo je da ga je nemoguće presresti.

Imamo li nuklearni štit od Rusije?

Svijet je postao puno kompliciraniji i gotovo nitko do jučer ne bi pomislio da će "zacementirani" europski saveznik - SAD - vrlo otvoreno poručiti Europi da zaboravi na američki nuklearni štit protiv ruskih bojevih glava. Ipak, stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić u razgovoru za net.hr ističe primjer zapadnoeuropskih zemalja.

"Uz Francusku, u Europi nulklearne bojne glave ima i Velika Britanija. U našem susjedstvu ima ih još i Izrael. Ali treba napomenuti da je sav nuklearni arsenal NATO-a smješten u starim zapadnim članicama u Europi te da nema nuklearnih bojnih glava u istočnoj Europi - osim u Turskoj", naveo je Tadić.

Razvoj nuklearnog oružja i njegov razmještaj prati Švedski Institut za mirovne studije SIPRI.

"A prema njihovim procjenama, Rusija ima 6500 nuklearnih bojnih glava, SAD ih ima 6185, Francuska 300, Kina 290, Britanija 200, Pakistan 160, Indija 140, Izrael 90 i Sjeverna Koreja 30. Ovo su podaci iz 2019. No samo Francuska, SAD i Britanija imale su praksu objavljivanja detaljnijeg stanja svojih arsenala. No zbog pojačanih napetosti u svijetu članice NATO-a prestale su objavljivati koliko je od tih bojnih glava aktivno - dakle spremno za lansiranje, a koliko je na remontu i potom koliko je zastarjelo", ističe Tadić.

Broj bojevih glava manje je bitan

Uz priču o tome koliko tko ima bombi, Tadić ističe da je kod nuklearnog oružja prvo bitno da ga netko uopće ima - dakle njegovo posjedovanje, a onda da postoji i raketni sustav koji ga može "prebaciti".

"Broj bojevih glava je manje bitan, nije važno ima li ih netko 600 ili 6000 jer je i stotinu nuklearnih bojevih glava već veliki broj! Zato je Francuska sa svojih 300 nuklearnih bojnih glava već nuklearna supersila. A ako bi se morala suprotstaviti, Francuska treba znati da Rusija nema toliko gusto naseljenih gradova, odnosno regija, kao što ima Europska unija. I cijelo vrijeme pitamo se koliki je francuski ili britanski nuklearni arsenal i jesu li oni dovoljno dobri radi odvraćanja Rusije od nuklearnog rata? A nitko ne pita – u kakvom je stanju ruski arsenal?", ukazuje Tadić i usmjerava razgovor na drugu stranu.

Još od 2018. provlači se procjena da Rusija ima 6500 nuklearnih bojnih glava, od kojih je 1500 do 1600 spremno za uporabu. Pri tome se stalno govori o novim tipovima ruskih raketa ili o porastu broja ruskih raketa koje mogu nositi nuklearno oružje.

"No moći nositi nuklearno oružje ne znači da Rusija sada doista ima više nuklearnog oružja", naglašava Tadić i nastavlja: "Od ruskih 6500 bojevih glava upotrebljivih je samo 1500; ostalih 5000 - najblaže rečeno - u stanju je rasula. Nitko normalan ne bi htio voziti auto star 30 godina, a ovdje se pod normalno uzima da je stara bojeva glava pouzdana", govori.

Za njega su besmislene bajke da bi se nuklearne glave proizvedene prije nekoliko desetljeća uopće mogle lansirati. "Da sam ja zapovjednik lansera, ne bih htio biti kraj rakete koja bi mogla eksplodirati pri lansiranju s tako starom bojevom glavom na sebi", kazao je Tadić.

