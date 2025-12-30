Napad na Putinovu vilu je lažan? Ukrajinci iznijeli ključni argument: 'Evo što rade Rusi'

Rusija i Ukrajina nastavljaju razmjenu optužbi zbog navodnog napada dronom na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Suprotstavljene izjave i manjak dokaza dodatno štete ionako krhkim mirovnim pregovorima, dok među Ukrajincima raste sumnja je li mir uopće moguć.

Nakon noći obilježene optužbama o napadu na jednu od njegovih rezidencija, Vladimir Putin pojavio se na državnoj televiziji. O incidentu ni riječi, za razliku od telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trumpova izjava odjeknula

"To nije dobro. Nije dobro. Ne zaboravite Tomahawke. Ja sam zaustavio Tomahawke. Nisam to želio. Zato što govorimo o vrlo osjetljivom razdoblju. Ovo nije pravo vrijeme. Jedna je stvar vrijeđati, jer oni vrijeđaju. Druga je stvar napasti njegovu kuću. Ovo nije pravo vrijeme da se radi bilo što od toga i ne smije se. I danas sam to doznao od Putina. Bio sam jako ljut zbog toga", naveo je Trump.

Neplanirano izrečena primjedba odjeknula je u diplomatskim krugovima, iako Trump nije potvrdio je li do napada doista došlo. Rusija navodi da je Kijev navodno izveo napad s 91 dronom na strogo čuvanu predsjedničku rezidenciju, nazivajući ga terorističkim činom protiv Putina, ali i Trumpa.

"Diplomatske posljedice ovih postupaka kijevskog režima bit će oštrija pregovaračka pozicija Ruske Federacije. Ne mislim da bi ovdje trebalo biti ikakvih dokaza da je došlo do masovnog napada dronom koji je oboren zahvaljujući preciznom radu protuzračne obrane", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Oglasio se Zelenski

Nedostatak dokaza bio je i ključni argument Ukrajine, koja odbacuje optužbe i upozorava da je riječ o pokušaju da se poremete mirovni pregovori. "Iako Rusi šire lažne informacije kako bi opravdali svoje napade na Ukrajinu i daljnje produljenje ovog rata, ključne svjetske obavještajne službe moraju imati prave informacije", kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Saveznici Kijeva mogu "se uvjeriti" da je optužba Moskve da je Ukrajina dronovima napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina "laž", rekao je u utorak Volodimir Zelenski. "Naravno, naši saveznici mogu potvrditi da se radi o laži zahvaljujući svojim tehničkim sposobnostima", dodao je Zelenski tijekom online konferencije za novinare.

Indijski premijer Narendra Modi izrazio je zabrinutost, Kina je poručila da treba spriječiti eskalaciju, dok europski saveznici očekuju da SAD zadrži isti stav i nakon novih okolnosti odnosno da osiguraju Ukrajini sigurnosna jamstva i podršku u mirovnom planu, kao što je objavljeno nakon sastanka na Floridi.

"Mir je na horizontu. Nema sumnje da su se dogodile stvari koje daju nadu da će ovaj rat završiti, i to prilično brzo. Ali to je još nada, još daleko od 100 % sigurnosti", smatra premijer Poljske Donald Tusk.

Teritorijalna pitanja i nuklearna elektrana Zaporižja, koju je okupirala Rusija, posljednja su otvorena pitanja, no u sve težim okolnostima raste sumnja među Ukrajincima hoće li ona uopće biti riješena. Rusija također tvrdi da su njezini nuklearni projektili Orešnik ušli u aktivnu službu u Bjelorusiji, susjednoj saveznici koja graniči s više zemalja NATO-a.