Rusi lansirali Orešnik? Objavljene zastrašujuće snimke napada, ima mrtvih

Cijeli teritorij Ukrajine stavljen je u stanje pripravnosti preko noći s četvrtka na petak zbog ruskog raketnog napada, a u Kijevu su već prijavljena dva mrtva i šestoro ranjenih, izvijestile su vlasti.

"Dvoje je mrtvih u glavnom gradu, a šestero ranjenih", izvijestio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu. Načelnik regionalne vojne uprave Mikola Kalačnik izjavio je da "neprijatelj pokreće masovni napad na Kijev eksplozivnim dronovima".

Zračne snage diljem zemlje izdale su "upozorenje na raketni napad diljem Ukrajine", navodeći balističke rakete koje su lansirane iz zrakoplovne baze Kapustin Yar, oko 400 km istočno od granice. Taj izvor precizirao je i da su se takve rakete kretale prema glavnom gradu.

Napali Orešnikom?

Guverner oblasti Lavova Maksim Kozitski izvijestio je i da je grad Lavov također pogođen raketom tijekom noći, ali nije prijavio nikakve žrtve. Prema riječima gradonačelnika Lavova Andrije Sadovskog pogođena je neodređena "kritična infrastruktura".

🇷🇺🇺🇦 The sky in Lviv is glowing different colors following the Russian Oreshnik strike. pic.twitter.com/NrcvDCJ04m — Heyman_101 (@SU_57R) January 9, 2026

Pojedini ukrajinski mediji izvijestili su da je u napadu na Lavov korištena balistička raketa te da se kretala brzinom od gotovo 13.000 kilometara na sat. Počela su nagađanje je li možda riječ o Orešniku, no ni Kozitski ni Sadovski nisu potvrdili tu informaciju. Poručuju da sada ukrajinska vojska mora utvrditi koje su točno oružje ruske snage rasporedile, prenosi Reuters.

⚡️Footage circulating showing tonight's Oreshnik Missile strike on a target in Ukraine's Lviv region. pic.twitter.com/T6z9vfwP3Y — MenchOsint (@MenchOsint) January 8, 2026

Podsjetimo, Orešnik je prvi put ispaljen u studenom 2024. na ukrajinski grad Dnjipro, a ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da njegova razorna moć usporediva s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljena konvencionalnom bojevom glavom.

Zelenski upozorio

Ukrajina je izložena noćnim ruskim zračnim napadima različitog intenziteta. U tim je napadima samo u gradu Krivoj Rog (središnja Ukrajina) u četvrtak ubijena je 77-godišnja žena i ozlijeđeno 24 drugih, uključujući šestero djece, izvijestio je rano u petak gradonačelnik Oleksandr Vilkull.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u četvrtak navečer na rizik od neposrednog "masovnog ruskog napada", nakon što je Moskva odbacila europski plan za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini nakon mogućeg završetka rata.

