Rusi pokazali Orešnik! Objavljena snimka s tajne lokacije: 'Stavljen u borbenu pripravnost'

Rusija je u utorak objavila snimku za koju tvrdi da prikazuje raspoređivanje hipersoničnog raketnog sustava Orešnik u savezničkoj Bjelorusiji, javlja Reuters.

Točna lokacija nije poznata, no na snimkama se vide kako se mobilni lanseri i njihove posade kreću šumskim cestama. U videozapisu je prikazan i trenutak u kojem viši ruski časnik vojnicima govori da su sustavi službeno stavljeni u borbenu pripravnost.

Belarus showed the previously reported deployment of Russia’s "Oreshnik" IRBM system on its territory. This is Russia’s first intermediate-range missile expansion after decades of similar NATO’s expansion.



Note: Time to Vilnius 27 seconds; time to Warsaw 110 seconds.🚀 pic.twitter.com/T7Q6ChYFlc — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) December 30, 2025

Državna novinska agencija TASS izvijestila je da je to prvi put da je rusko Ministarstvo obrane pokazalo Orešnik, koji je inače sposoban nositi i nuklearno oružje.

Putin ga hvalio

Podsjetimo, Moskva je Orešnik testirala u studenom prošle godine, protiv cilja u Ukrajini.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin njegovu razornu moć usporedio je s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom. Naglasio je i da ga je nemoguće presresti zbog brzine projektila, koja je navodno desetak puta veća od brzine zvuka. Doseg projektila srednjeg dometa iznosi i do 5.500 kilometara, što znači da bi Rusija mogla pogoditi bilo koju metu u Europi ili na zapadu SAD-a.

Ipak, neki zapadni dužnosnici na sposobnosti Orešnika gledaju sa skepsom. Prije godinu dana, američki dužnosnik kazao je da to oružje ne smatra prekretnicom na bojištu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump i Zelenski optimistično o miru, Putin najavio ofenzivu