Objavljeno kome je sve Putin čestitao Božić i Novu godinu: Na popisu su zanimljiva imena...
Ruski predsjednik je čestitku poslao i papi Lavu XIV., ali i nekolicini bivših državnika
Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je tradicionalne novogodišnje i božićne čestitke brojnim svjetskim državnicima i političarima, objavio je Kremlj.
Putin je čestitke poslao čelnicima država članica BRICS-a: brazilskom, kineskom, indijskom i južnoafričkom predsjedniku, kao i vodstvima zemalja globalnog juga i istoka, uključujući predsjednike Mjanmara, Indonezije i Mongolije te visoke dužnosnike Vijetnama.
Tradicionalne čestitke stigle su i čelnicima Sjeverne Koreje, Venezuele i Kube, kao i čelniku Etiopije te supredsjednicima Nikaragve.
Gotovo svi čelnici zemalja Zajednice neovisnih država (ZND) dobili su čestitke, a među njima su predsjednici Abhazije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Južne Osetije i Uzbekistana, kao i vodstva Armenije, Tadžikistana i Turkmenistana.
Čestitku poslao i papu Lavu XIV.
Čestitka je stigla na tek manji broj adresa u Europi. Putin ih je uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i slovačkom premijeru Robertu Ficu. Od čelnika država članica NATO-a čestitke su dobili samo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Ruski predsjednik čestitku je poslao i papi Lavu XIV., ali i nekolicini bivših državnika, među kojima su bivši kubanski predsjednik Raul Castro, nekadašnji čelnik Kazahstana Nursultan Nazarbajev i bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
