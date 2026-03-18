Treba li se 'stegnuti remen'? Šušnjar otkrio što će biti s cijenama goriva, spomenuo i Bibliju

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade predstavio je nacrt izmjena Zakona o posredovanju u prometu nekretnina koji Vlada šalje u saborsku proceduru.

Nakon sjednice ministar je odgovarao na pitanja novinara. Prokomentirao je Vladin paket mjera koji istječe krajem mjeseca. Na pitanje ostaju li subvencije za struju i plin, Šušnjar je rekao da o tome nisu raspravljali na sjednici. "Odluka nije donesena. Pratimo situaciju na svjetskim burzama te ćemo pravovremeno reagirati i donijeti odluke koje će i ovog puta biti u korist hrvatskih građana i gospodarstva", poručio je ministar.

Dodao je kako je preuranjeno izlaziti s bilo kakvim zaključcima.

'Mjere su istjecale nekoliko puta'

Na pitanje je li došlo vrijeme da se malo "stegne remen" s obzirom na situaciju u svijetu, Šušnjar je ispričao prispodobu o sedam sušnih i sedam plodnih godina.

"To vrijeme je došlo već i prije, no Vlada je svojim odlukama omogućila da naši građani prođu kroz krizna vremena tako da se to gotovo nije ni osjetilo", poručio je. Dodao je kako će to nastaviti raditi koliko god bude u njihovoj mogućnosti.

"Međutim, prilikom donošenja mjera za tjedan dana ili manje, za naftne derivate imamo određeni set mjera koje možemo poduzeti, odnosno intervencija kojima možemo djelovati – to je od premija do trošarina", poručio je i dodao da ćemo, ako cijene na burzama nastave rasti, osjetiti te cijene, odnosno krize koje uzrokuju rast.

"Mjere danas postoje. One su istjecale nekoliko puta do sada, pa smo ih moderirali, produživali i uravnoteživali, a tako će biti i ovaj put."

Objasnio je kako je Vlada planirala izaći iz mjera kako bi se vratila na tržišne postavke. "Međutim, u međuvremenu imamo novu globalnu krizu koja utječe i na cijene plina i naftnih derivata. Po svemu sudeći, nastavit ćemo s tim mjerama kako bismo ublažili te cjenovne pritiske", rekao je.

'Znamo što radimo'

Na pitanje koliko Vlada još ima prostora u vezi s ograničavanjem cijena goriva, Šušnjar je poručio da prostora ima. "Imamo određeni prostor i po pitanju trošarina, ali i po pitanju ograničavanja premija energetskih subjekata", rekao je.

Upitan brine li ga hoće li cijene plina drastično porasti, ministar je poručio kako je pratio burzu i da je cijena već narasla. "Danas je u blagom padu, međutim, u protekla dva do tri tjedna bio je značajan rast, tako da su te brige već nastupile", rekao je.

"Nisam zabrinut, znamo što radimo. To nije nešto na što može Vlada utjecati. To je skok cijena na svjetskom tržištu", poručio je ministar.

Pojasnio je kako Vlada na dnevnoj bazi prati cijene. "Simuliramo što bi bilo u ponedjeljak. Ova je uredba donesena na 15 dana; redoslijed je takav da ćemo u ponedjeljak donijeti novu uredbu", rekao je Šušnjar.

