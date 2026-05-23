PRESRETNI MARIO

Kovačević: 'Vidi se da zadnja dva tjedna ipak previše slavimo'

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Završila je sjajna sezona Plavih

23.5.2026.
21:15
M.G.
Trener Dinama Mario Kovačević nije skrivao oduševljenje nakon utakmice protiv Lokomotive (0:0) u kojoj su Plavi proslavili dvostruku krunu.

Utakmica je odigrana pred punim stadionom i u slavljeničkoj atmosferi, a nakon nje su dinamovci podigli  pehar pobjednika HNL-a, uručene su im i medalje.

"Najradije bih šutio, za ovo se živi. Presretan sam zbog svih nas. Odlična sezona. Vidi se da zadnja dva tjedna ipak previše slavimo, ali zaslužili smo. Nismo izgubili 25-26 utakmica u nizu u Hrvatskoj. Posebno dobro smo igrali ovaj proljetni dio. Na kraju smo zasluženo prvi. Lijepo je vidjeti pun stadion. Vidim da su navijači na jugu posebno veseli jer dugo nisu bili na utakmici. Vjerujem da ćemo slaviti do dugo u noć. Zaslužili smo i mi i navijači koji su imali što vidjeti ove sezone, idemo se proveseliti", rekao je Kovačević.

Osvrnuo se trener Dinama i na utakmicu protiv Lokomotive, čiji rezultat nije bio u prvom planu:

"Žao mi je današnje utakmice. Mi smo imali tu gredu, ali možda je Lokomotiva imala i bolje prilike. Na kraju je možda rezultat i realan."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
