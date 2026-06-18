Prije Kim, tu je bila Nicole: Definirala je WAGs svijet i bila najstrastvenija navijačica Lewisa

Prije nego što je u Hamiltonov (41) život ušla Kim Kardashian (45), koja ga podržava na utrkama, njegova najpoznatija i najintenzivnija ljubav bila je Nicole Scherzinger (47). Pjevačica grupe Pussycat Dolls i F1 vozač činili su jedan od najpraćenijih parova svog vremena, a njihova veza od 2007. do 2015. obilježila je eru glamura, brzine i stalne prisutnosti u paddocku Formule 1.

Njihova priča počela je 2007. na dodjeli MTV nagrada u Münchenu, a ubrzo su postali nerazdvojni. Nicole je od samih početaka bila njegova najvatrenija navijačica i emocionalni oslonac, redovito prisutna u garaži McLarena i kasnije Mercedesa. Tijekom utrka kamere su često bilježile njezine reakcije, a u F1 svijetu se čak govorilo da Lewisove vožnje odražavaju stanje njihove veze.

Vrhunac njihove ljubavi dogodio se 2008. u Brazilu, kada je Hamilton osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka, a Nicole emotivno slavila u boksu. Ipak, iza glamura i uspjeha, veza je bila opterećena udaljenošću, karijerama i različitim planovima za budućnost, što je dovelo do konačnog prekida 2015. godine.