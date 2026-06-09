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OBJAVLJENA SNIMKA /

Nevjerovatna scena nakon utrke: Kim Kardashian uzela ručnik pobjedniku pa se njime obrisala

Nevjerovatna scena nakon utrke: Kim Kardashian uzela ručnik pobjedniku pa se njime obrisala
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Foto: Grégoire Truchet/imago sportfotodienst/Profimedia

Dok su vozači slavili uspjeh na jednoj od najprestižnijih utrka sezone, Kim Kardashian uspjela je postati glavna tema među navijačima Formule 1

9.6.2026.
18:07
Hot.hr
Grégoire Truchet/imago sportfotodienst/Profimedia
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Društvenim mrežama proširila se snimka s Velike nagrade Monaka koja je izazvala lavinu negativnih komentara među obožavateljima Formule 1. U centru pozornosti našla se reality zvijezda Kim Kardashian, koja je na utrku stigla kao podrška svom dečku, vozaču Lewisu Hamiltonu, a čiji je potez nakon utrke opisan kao "bahat" i pun "nepoštovanja".

Video, koji je objavio profil F1 TROLL na društvenoj mreži X, prikazuje kaotičnu scenu nakon završetka utrke. Dok se vozači i timovi pripremaju za ceremoniju na pobjedničkom postolju, Kim Kardashian, odjevena u bež kombinaciju, ležerno prilazi i uzima bijeli ručnik namijenjen vozaču Kimiju Antonelliju.  Zatim se njime briše po glavi i vratu, naizgled nesvjesna da je ručnik pripadao mladom vozaču.

Reakcija zajednice Formule 1 bila je gotovo jednoglasno negativna. Ispod objave nanizalo se stotine komentara u kojima se Kardashian optužuje za bahatost i nedostatak poštovanja prema sportu i vozačima. "Sve dok F1 poziva ovakve idiote, ovo nije ozbiljan sport", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio tisuće lajkova. Drugi je dodao: "Zamisli da osvojiš svoj prvi podij u Monaku i odmah ostaneš bez ručnika zbog Kim Kardashian". Mnogi su pozvali na ograničavanje pristupa slavnim osobama u prostorima rezerviranim za timove, ističući da se takvi incidenti ne bi smjeli događati.

Ovaj događaj ponovno je pokrenuo širu raspravu o ulozi i ponašanju slavnih osoba u Formuli 1. Obožavatelji često kritiziraju kako se paddock pretvara u modnu pistu za VIP goste koji sport ne shvaćaju ozbiljno, već ga koriste isključivo za vlastitu promociju. Potez Kim Kardashian mnogi su doživjeli kao simbol rastućeg problema, gdje se sportski duh i naporan rad vozača stavljaju u drugi plan u korist glamura i privlačenja pažnje medija.

Kim KaradshianMonakoLewis HamiltonFormula 1F1 Vijesti
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