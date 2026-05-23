Legionari i robinje oživjeli povijest u Osijeku: Ovako je izgledao život u Rimskom Carstvu

U Osijeku je danas oživjela povijest. Na obali Drave postavljen je rimski vojni tabor Šeste legije Herkulije. A u njemu legionari koji su čuvali granice Rimskog carstva, ali i oni koji su ih liječili, koji su im kuhali i koji su pisali o njima.

Nepobjedivom i vječnom Rimu kao i nekada klicali su vojnici Šeste legije Herkulije, koja je čuvala rimsku granicu na području današnje Slavonije i Baranje.

"Evo oči su širom otvorene iako nas malo zabrinjava što ove dvojice legionara nema neko vrijeme, nadamo se da nisu u neku nevolju ušli, zapeli", kaže Lovro Kruljac, član Reda Čuvara grada Zagreba.

Kako bi bili spremni za nevolje i sukobe s barbarima u rimskom vojnom taboru legionari su najviše vježbali boriti se u skladu s latinskom izrekom – život je borba. Važno je bilo i vješto rukovanje lukom i strijelom.

"Nešto čime ste mogli držati neprijatelja u daljini, posebno kada dolazi konjica, pješadija", kaže Ozren Šenator, član Reda Čuvara grada Zagreba. U borbama su bila česta ranjavanja pa je legionarima u taboru pomoć pružao liječnik.

"Ovdje je niz različitih kirurških alata u slučaju da je vojnik ranjen, nastojimo mu pomoći, izvaditi strijelu, zaustaviti krvarenje, zašiti ranu, ako su gori slučajevi amputirati ruku ili nogu i spasiti mu život", kaže Deniver Vukelić, predsjednik Reda Čuvara grada Zagreba.

Čime su se vojnici hranili?

Za vojnike je uvijek moralo biti i hrane. Uz suho meso i sir pripremala su se i različita jela.

"Također su sa sobom imali buccelatum, to je tanki prepečenac, neka vrsta kruha i imali su piće koje se zvalo posca, posca je mješavina octa i meda", kaže Anamarija Brusić, članica Reda Čuvara grada Zagreba.

Hranu su pripremale i robinje, a pločice koje su nosile oko vrata nisu bile nakit. "Na latinskom piše - ako pobjegnem vrati me mom gazdi Septimu Liberiju Lupu i za nagradu ćeš dobiti jedan solidum", kaže Anamarija Brusić.

U Osijeku je oživjela povijest i na Rimskim danima na Dravi pokazala dio njihovog života i baštine. "Od cesta, od medicine, od kuhinje, infrastrukture, arhitekture, znači cijela povijest zapadne civilizacije zapravo baštini to nasljeđe Rimskog Carstva", kaže Tomislav Hršak, ravnatelj Arheološkog muzeja Osijek.

Bili su svjesni svog značenja i znali su da sve što vrijedi treba zabilježiti. "Rimljani su to činili monumentalno u svom rimskom stilu, imali su čak četiri pisma kojim su bilježili sve što su trebali zabilježiti", kaže Darja Mesarić, članica Reda Čuvara grada Zagreba.

Pa su jednim od najljepših pisama zabilježili i posjetu RTL-a Danas Rimskim danima na Dravi.