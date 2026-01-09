Orešnik je nezaustavljiv? Može nositi nuklearnu bojevu glavu, a pazite za koliko stigne u London

Ruske snage u noći na petak koristile su projektil srednjeg dometa Orešnik u napadu na zapadnu Ukrajinu.

Ministarstvo obrane Rusije izvijestilo je da je to odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, iako Ukrajina poriče da se udar na rezidenciju uopće dogodio.

U priopćenju Ministarstva se ističe da je Rusija postigla ciljeve te da je pogodila energetsku infrastrukturu i objekte koji proizvode dronove koji su sudjelovali u navodnom napadu.

Što je Orešnik?

Orešnik je balistički projektil srednjeg dometa, sposoban nositi nuklearne bojeve glave. Teško ga je presresti zbog brzine koja navodno ide i do 12.300 kilometara na sat, što je deset puta brže od brzine zvuka.

Ne računajući sinoćnji slučaj, Rusija je dosad Orešnik koristila tek jednom. Bilo je to u studenom pretprošle godine tijekom napada na cilj u ukrajinskom Dnjipru. Međutim, daljnje analize pokazale su da nije bio opremljen eksplozivnom bojevom glavom, već da je cijela svrha udara bila demonstracija sposobnosti.

Napad na Dnjipro Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Visoki ukrajinski dužnosnici tada su naveli da je raketa imala "lažne bojeve glave", a jedan američki stručnjak opisao je slučaj kao "skup način da se izazove vrlo malo štete". Putin je pak nahvalio njegovu razornu moć i usporedio je s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom. Istaknuo je da ga je nemoguće presresti.

Međutim, neki zapadni dužnosnici na sposobnosti Orešnika gledaju sa skepsom. Prije godinu dana, američki dužnosnik kazao je da to oružje ne smatra prekretnicom na bojištu.

Snimke iz Bjelorusije

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u prosincu 2024. Putina je zamolio da Orešnik pošalje u njegovu zemlju jer je zabrinut zbog prisutnosti poljskih i litvanskih vojnika blizu granice. Otprilike godinu dana kasnije, Lukašenko je potvrdio da je oružje stiglo u Bjelorusiju, a prošli tjedan osvanule su snimke za koje Rusija tvrdi da prikazuje njegovo raspoređivanje.

Točna lokacija na kojoj su nastale nije poznata, no prikazan je trenutak u kojem se mobilni lanseri i njihove posade kreću šumskim cestama. Zabilježen je i kako viši ruski časnik vojnicima govori da su sustavi "službeno stavljeni u borbenu pripravnost".

Snimka iz Bjelorusije Foto: Not Supplied/willwest News/profimedia

Mediji su tada izvijestili da zbog dometa od 5.500 kilometara Rusija može pogoditi bilo koju metu na zapadu Europe. Iz Bjelorusije do Londona navodno mu treba tek osam minuta.

