Dinamovi navijači biraju četvrti dres: Izbor spao na tri dresa, kako vam se sviđaju?

Prvenstvo se bliži kraju, Svjetsko prvenstvo početku, a klubovi se pripremaju za novu sezonu. Avioni skautskih službi lete diljem svijeta u pronalsku novih igrača, a dizajneri tradicionalno iscrtavaju nove dresove.

"Nešto posebno"

No, jedan dres ipak ne treba crtati dizajner - to je četvrti dres lidera hrvatskog prvenstva zagrebačkog Dinama. Dinamo je odlučio da će i sljedeće sezone imati četvrti dres, a ovog će, za razliku od premijernog četvrtog dresa koje je ove sezone dizajnirao Dubravko Ivaniš Ripper, dizajnirati i odabrati navijači.

U prvoj fazi natječaja Dinamo je zaprimio 858 prijavljenih dizajna, koji su postali 32, pa osam, a sada je odabir spao na samo tri dresa. U najboljih tri su izabrani po jedan svijetloplavi dres, po jedan bež s uzorkom katedrale i crni s likom kralja Tomislava.

Dres "Plava baština 1923"

"Ovaj dres suvremena je posveta povijesnom dresu Građanskog iz 1923. godine – godine prvog naslova prvaka. Inspiriran je prepoznatljivim svijetloplavom bojom koja simbolizira tradiciju, kontinuitet i zagrebački identitet koji se kroz desetljeća prenio do današnjeg Dinama. Povijesni elementi reinterpretirani su kroz moderan nogometni dizajn: bijeli polo ovratnik s gumbima i bijeli završeci rukava referiraju na estetiku dresova Građanskog, dok tradicionalno slovo 'd' služi kao središnji retro simbol koji naglašava povezanost Građanskog i današnjeg kluba. Na stražnjoj strani, ispod ovratnika, nalazi se diskretni znak Građanskog Zagreba kao simbol poštovanja prema izvornim korijenima. Dizajn spaja povijesne elemente i suvremeni sportski kroj te stvara vizualni most između 1923. i današnjeg Dinama – kao poruku kontinuiteta, identiteta i pripadnosti klubu"

Foto: Screenshot gnkdinamo

Dres "Stražar s kaptola"

"Priča ovog dresa započinje u rano jutro, kada prve zrake sunca obasjaju tornjeve Zagrebačke katedrale i daju im prepoznatljiv zlatno-bež sjaj starog kamena koji je kroz stoljeća odolio potresima, vjetrovima i vremenu. Upravo ta nijansa kamena odabrana je kao osnovna boja dresa, simbolizirajući čvrstoću, trajnost i kontinuitet. Na prednjem dijelu dresa nalazi se stilizirani prikaz Zagrebačke katedrale, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Motiv je izveden suptilno, u ton-na-ton grafici, kako bi ostao elegantan i nenametljiv, ali jasno povezan s identitetom Zagreba. Cjelokupni dizajn spaja arhitektonsku baština grada s modernim sportskim izgledom. Time dres postaje svojevrsna posveta Zagrebu – gradu iz kojeg Dinamo crpi svoju snagu, identitet i tradiciju"

Foto: Screenshot gnkdinamo

Dres "Povijest"

"Dizajn ovog dresa predstavlja spoj kulture Zagreba i identiteta Dinama kroz prepoznatljive klupske boje i simboliku grada. Središnji motiv čini stilizirani prikaz legendarnog grafita Kralja Tomislava, koji se nalazi pored Zapadne tribine stadiona Maksimira i godinama je dio vizualnog identiteta navijačke kulture. Grafit je interpretiran kroz suptilan, tamni grafički motiv na prednjem dijelu dresa, čime se stvara snažna poveznica između kluba, grada i stadiona. Ovaj detalj predstavlja hommage starom Maksimiru i atmosferi koja ga je obilježila desetljećima. Iako će se vremenom i stadioni i grafiti postati dio povijesti, ovim dresom njihov simbol ostaje zabilježen – kao podsjetnik na jedno razdoblje Dinama i kao trajni znak povezanosti kluba, grada i njegovih navijača"

Foto: Screenshot gnkdinamo

Velika prilika

Sada je Dinamovim navijačima ostalo samo glasovati. Da bi odabrali dizajn koji žele da sljedeće sezone nose igrači njihova najdražeg kluba, moraju priložiti člansku iskaznicu u Dinamovu aplikaciju, a dizajn s najviše glasova bit će odabran kao novi četvrti dres Dinama.

Glasanje počinje u ponoć i traje do 24. ožujka, a mi vas pitamo koji je vama dres najljepši.

