Izašao je novi poredak najboljih liga na svijetu, evo gdje se našao SHNL

Jedna od najpoznatijih i najrelevantnijih tvrtki koja se bavi nogometnom analitikom, Opta Sports, izbacila je novi poredak najboljih liga na svijetu.

Tako je prema Optinoj analitici najbolja liga na svijetu engleska Premier liga. Druga najbolja je španjolska La Liga, a treća talijanska Serie A, dok najboljih pet zatvaraju njemačka Bundesliga i francuska Ligue 1.

U top deset su još belgijska Jupiler Pro liga, engleska druga liga (Championship), argentinska Liga Profesional, brazilska Serie A i portugalska Primera.

Prvi rang hrvatskog prvenstva SuperSport HNL našao se na 14. mjestu - ispred turske, norveške i nizozemske lige. To znači da je SHNL pao za jedno mjesto u usporedbi s prošlim Optinim poretkom, ali da se i dalje drži visoko u poretku.

Što je Opta poredak?

"Za one koji nisu upoznati, Opta Power Rankings procjenjuju i rangiraju više od 15.000 muških i ženskih klubova diljem svijeta koristeći napredne metrike učinka. Svaka momčad dobiva ocjenu na globalnoj ljestvici, od 0 (najslabija) do 100 (najjača).

Uzimajući prosječnu ocjenu svih momčadi u određenoj ligi, možemo zatim utvrditi koje lige imaju najveću koncentraciju elitnih klubova — što je snažan pokazatelj ukupne kvalitete lige," stoji na stranicama Opte.

Poredak uzima u obzir povijesne rezultate momčadi u domaćim i međunarodnim natjecanjima kroz "Elo sustav", pa visoki poredak SHNL ne treba čuditi. Dinamo je već dulje vrijeme konkurentan u europskim natjecanjima, a osim njega ove sezone za "europsko proljeće" izborila je i Rijeka. Za pretpostaviti jest da su rastu također doprinijeli i klubovi poput Slaven Belupa i Varaždina koji su dobrom igrom povećali konkurentnost i smanjili razliku između sebe i jačih klubova te time podigli prosjek lige.

Pomalo ironično, iako je prema Opti SHNL 14. liga svijeta, u Europi stojimo lošije. Prema UEFA-inom poretku HNL se nalazi na 20. mjestu. Bitno je napomenuti kako je metodologija ipak drukčija budući da UEFA-in poredak koristi podatke iz zadnjih pet sezona, dok Optin koristi sve rezultate uz veći naglasak na recentnije. To znači da u Optinom poretku liga brže pada na ljestvici, ali se također brže i diže.

