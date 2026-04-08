Pogledajte kako je iranska televizija objavila da je Trump pristao na primirje: 'Ponižavajuće...'

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu, nešto poslije ponoći po hrvatskom vremenu, da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije roka za, kako je ranije naveo, uništenje "čitave iranske civilizacije".

Trump je rekao da je sporazum o prekidu vatre postignut pod uvjetom da Iran pristane ponovno otvoriti Hormuški tjesnac.

"Na temelju razgovora s premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da zaustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napad na Iran na razdoblje od dva tjedna. Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE VATRE! Razlog tome je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve te smo jako daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku. Primili smo prijedlog od 10 točaka od Irana i vjerujemo da je to izvediva osnova za pregovore. Gotovo sve različite točke prošlih sporova dogovorene su između Sjedinjenih Država i Irana, ali razdoblje od dva tjedna omogućit će da se Sporazum finalizira i dovrši. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednika, a također i predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem riješen. Hvala vam na pažnji", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

BBC javlja da su o Trumpovoj objavi udarno izvijestili i iranski državni mediji.

Prema fotografiji koju su podijelili, naslov kaže: "Trump najavljuje dvotjedno primirje prihvaćajući iranske uvjete za okončanje rata", a vijest također spominje i "Trumpovo ponižavajuće povlačenje od antiiranske retorike".

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ludi gadovi, otvorite tjesnac!' Trump prijeti, Iran izvraća: 'Regija će se pretvoriti u pakao!'