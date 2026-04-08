Rubio potvrdio: Oteta novinarka puštena je na slobodu
Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je američka novinarka koja je bila oteta u Iraku puštena na slobodu.
Policija koju podržava Iran oslobodila je američku novinarku Shelly Kittleson, koja je oteta u Iraku.
Iračka oružana skupina Kataib Hezbollah otela je 49-godišnjakinju na ulici u Bagdadu 31. ožujka.
U izjavi objavljenoj na X-u, Rubio je napisao: "Osjećamo olakšanje što je ova Amerikanka sada oslobođena i radimo na tome da sigurno ode iz Iraka."
Kataib Hezbollah je rekao da je odluka o njezinom oslobađanju došla kao znak zahvalnosti za patriotske stavove odlazećeg iračkog premijera Mohammeda Shia al-Sudanija, bez navođenja više detalja.
U izjavi se dodaje da se ovakvo nešto neće ponavljati u budućnosti.
