Ovo je Donald Trump objavio u 02.01 sati po hrvatskom vremenu

Donald Trump oglasio se ponovno na svojoj mreži. Ovoga puta poslao je poruku CNN-u koju prenosimo u cijelosti:

"Navodna izjava koju je objavio CNN World News je PRIJEVARA, kao što CNN dobro zna. Lažna izjava bila je povezana s web-stranicom s lažnim vijestima (iz Nigerije) i, naravno, odmah ju je preuzeo CNN te ju je razglasio kao "legitiman" naslov. Službena izjava Irana upravo je objavljena i objavljena na TRUTH-u, u nastavku. Vlasti pokušavaju utvrditi je li izdavanjem lažne izjave CNN Worlda počinjen zločin ili se radilo o bolesnom, prevarantskom igraču? CNN-u je naređeno da odmah povuče ovu izjavu uz pune isprike zbog njihovog, kao i obično, užasnog "izvještavanja". Rezultati istrage bit će objavljeni u bliskoj budućnosti", stoji u njegovoj objavi.

