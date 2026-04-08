'JE LI POČINJEN ZLOČIN?' /

Ovo je Donald Trump objavio u 02.01 sati po hrvatskom vremenu

Ovo je Donald Trump objavio u 02.01 sati po hrvatskom vremenu
Foto: Profimedia/Screenshot Truth Social

Rezultati istrage bit će objavljeni u bliskoj budućnosti", stoji u njegovoj objavi

8.4.2026.
2:12
Profimedia/Screenshot Truth Social
Donald Trump oglasio se ponovno na svojoj mreži. Ovoga puta poslao je poruku CNN-u koju prenosimo u cijelosti:

"Navodna izjava koju je objavio CNN World News je PRIJEVARA, kao što CNN dobro zna. Lažna izjava bila je povezana s web-stranicom s lažnim vijestima (iz Nigerije) i, naravno, odmah ju je preuzeo CNN te ju je razglasio kao "legitiman" naslov. Službena izjava Irana upravo je objavljena i objavljena na TRUTH-u, u nastavku. Vlasti pokušavaju utvrditi je li izdavanjem lažne izjave CNN Worlda počinjen zločin ili se radilo o bolesnom, prevarantskom igraču? CNN-u je naređeno da odmah povuče ovu izjavu uz pune isprike zbog njihovog, kao i obično, užasnog "izvještavanja". Rezultati istrage bit će objavljeni u bliskoj budućnosti", stoji u njegovoj objavi.

Sve najnovije informacije čitajte OVDJE
Donald TrumpTruth SocialIranCnn
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike