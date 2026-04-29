Meta pod istragom: Djeca mlađa od 13 godina mogla su koristiti Instagram i Facebook

Europska komisija preliminarno je utvrdila da Metini Instagram i Facebook krše Akt o digitalnim uslugama jer nisu savjesno identificirali, procijenili i ublažili rizike od toga da maloljetnici mlađi od 13 godina pristupe njihovim uslugama.

Unatoč Metinim vlastitim uvjetima i odredbama kojima se utvrđuje minimalna dob za siguran pristup Instagramu i Facebooku od 13 godina, mjere koje je tvrtka uvela za provedbu tih ograničenja ne čine se učinkovitima. Mjerama se maloljetnicima mlađima od 13 godina ne onemogućuje pristup njihovim uslugama niti ih se odmah identificira i uklanja ako su već dobili pristup.

Na primjer, pri izradi računa maloljetnici mlađi od 13 godina mogu unijeti lažni datum rođenja, bez uspostavljenih učinkovitih kontrola za provjeru točnosti datuma rođenja koji su sami prijavili. Metin alat za prijavljivanje maloljetnika mlađih od 13 godina na platformi teško je koristiti i nije učinkovit, što zahtijeva do sedam klikova samo za pristup obrascu za prijavu, koji nije automatski unaprijed ispunjen informacijama korisnika. Čak i kada se prijavi da je maloljetnik mlađi od 13 godina ispod dobnog praga, često ne postoji odgovarajuće praćenje, a prijavljeni maloljetnik može jednostavno nastaviti koristiti uslugu bez ikakve vrste provjere.

Društvene mreže i maloljetnici

To se temelji na nepotpunoj i proizvoljnoj procjeni rizika, kojom se na neodgovarajući način utvrđuje rizik od toga da maloljetnici mlađi od 13 godina pristupe Instagramu i Facebooku i budu izloženi iskustvima koja nisu primjerena njihovoj dobi. Metina procjena proturječi dokazima iz cijele Europske unije koji ukazuju na to da otprilike 10-12% djece mlađe od 13 godina pristupa Instagramu i/ili Facebooku. Štoviše, čini se da je Meta zanemarila lako dostupne znanstvene dokaze koji upućuju na to da su mlađa djeca osjetljivija na potencijalne štete uzrokovane uslugama kao što su Facebook i Instagram.

U ovoj fazi Komisija smatra da Instagram i Facebook moraju promijeniti svoju metodologiju procjene rizika kako bi procijenili koji se rizici pojavljuju na Instagramu i Facebooku u Europskoj uniji i kako se oni manifestiraju. Nadalje, Instagram i Facebook trebaju ojačati svoje mjere za sprečavanje, otkrivanje i uklanjanje maloljetnika mlađih od 13 godina iz svoje službe. Meta mora učinkovito suzbijati i ublažiti rizike koje bi maloljetnici mlađi od 13 godina mogli doživjeti na platformama, čime se mora osigurati visoka razina privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika.

Platforme mogu poduzimati mjere

U ostvarivanju svojeg prava na obranu Instagram i Facebook sada imaju mogućnost pregledati dokumente iz istražnih spisa Komisije i odgovoriti u pisanom obliku na preliminarne nalaze Komisije. Platforme mogu poduzeti mjere za ispravljanje povreda u skladu sa Smjernicama o zaštiti maloljetnika iz Akta o digitalnim uslugama iz 2025. Usporedno s time provest će se savjetovanje s Europskim odborom za digitalne usluge.

Ako se u konačnici potvrde stajališta Komisije, Komisija može izdati odluku o neusklađenosti kojom se može izreći novčana kazna razmjerna povredi koja ni u kojem slučaju ne smije premašiti 6 % ukupnog godišnjeg prometa pružatelja usluga na svjetskoj razini. Komisija može izreći i periodične novčane kazne kako bi prisilila platformu na usklađivanje. Ti nalazi ne prejudiciraju ishod ispitnog postupka.

Ti preliminarni nalazi dio su službenog postupka Komisije pokrenutog 16. svibnja 2024. protiv Instagrama i Facebooka na temelju Akta o digitalnim uslugama. Preliminarni nalazi temelje se na dubinskoj istrazi koja je uključivala analizu izvješća o procjeni rizika Instagrama i Facebooka, internih podataka i dokumenata, kao i odgovora platformi na zahtjeve za informacijama.

Stručnjaci poduprli Komisiju

Tijekom tih istraga mnoge organizacije civilnog društva i stručnjaci za zaštitu maloljetnika diljem Unije poduprli su rad Komisije. Komisija je kao mjerilo upotrijebila Smjernice Akta o digitalnim uslugama iz 2025. o zaštiti maloljetnika kako bi ocijenila usklađenost Instagrama i Facebooka s obvezom osiguravanja visoke razine privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika.

U smjernicama o Aktu o digitalnim uslugama procjena dobi i provjera dobi utvrđuju se kao primjeren i razmjeran način osiguravanja visoke razine privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika. Kako bi bile učinkovite, sve tehnologije za osiguravanje starosti moraju biti točne, pouzdane, robusne, nenametljive i nediskriminirajuće. Komisija je izradila nacrt za aplikaciju EU-a za provjeru dobi, koja može poslužiti kao referentni okvir za provjeru dobi s metodom provjere dobi prilagođenom korisnicima i koja štiti privatnost.

Komisija nastavlja istragu

Komisija nastavlja istragu o drugim potencijalnim povredama koje su dio tih postupaka koji su u tijeku, uključujući usklađenost društva Meta s obvezama iz Akta o digitalnim uslugama u pogledu zaštite maloljetnika te fizičke i mentalne dobrobiti korisnika svih dobnih skupina. Istraga obuhvaća i procjenu i ublažavanje rizika koji proizlaze iz dizajna internetskih sučelja Facebooka i Instagrama, kojima se mogu iskoristiti ranjivosti i neiskustvo maloljetnika, što dovodi do ponašanja koje stvara ovisnost i pojačava učinke takozvane "kućne rupe".

"Opći uvjeti društva Meta upućuju na to da njegove usluge nisu namijenjene maloljetnicima mlađima od 13 godina. Ipak, naši preliminarni nalazi pokazuju da Instagram i Facebook čine vrlo malo kako bi spriječili djecu mlađu od ove dobi da pristupe svojim uslugama. Aktom o digitalnim uslugama od platformi se zahtijeva da provode vlastita pravila: uvjeti ne bi trebali biti puke pisane izjave, već temelj za konkretne mjere za zaštitu korisnika, uključujući djecu", izjavila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Mobiteli nestali iz učionica, ali problem ostaje? Psihologinja upozorava: 'Ovo je samo jedan korak'