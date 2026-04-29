Podignuta optužnica protiv dvojice napadača na kuću Zdravka Čolića, treći osumnjičeni na slobodi

Kako Kurir saznaje, Više javno tužiteljstvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv dvojice muškaraca, Senada M. i Perice S., zbog sumnje da su početkom veljače bacili ručnu bombu na obiteljsku kuću pjevačke zvijezde Zdravka Čolića (74) u elitnom beogradskom naselju Dedinje, priopćeno je iz tog tužiteljstva. Treći osumnjičenik, Marko A., koji je bio uhićen pod sumnjom da je nabavio eksploziv, u međuvremenu je pušten na slobodu, a postupak protiv njega je obustavljen.

Detalji napada koji je probudio pjevačevu obitelj

Bombaški napad dogodio se u ranim jutarnjim satima 3. veljače 2026. godine, oko pet sati ujutro. Snažna detonacija probudila je pjevačevu obitelj koji su se u tom trenutku nalazili u kući. Prema dostupnim informacijama, Čolićeva supruga Aleksandra odmah je obavijestila policiju o incidentu. Srećom, u napadu nitko nije ozlijeđen, no pričinjena je materijalna šteta na fasadi kuće i jednom parkiranom automobilu.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Istraga je otkrila bizaran način izvršenja napada. Osumnjičeni su se, kako se navodi, do Dedinja najprije dovezli taksijem, a potom su koristeći električni romobil prišli pjevačevoj kući. Sumnja se da je Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište, dok je Senad M. čuvao stražu i cijeli događaj snimao mobilnim telefonom. Nakon eksplozije, dvojac je pobjegao s mjesta događaja.

Istraga, uhićenja i neočekivani obrat

Ubrzo nakon napada, akcijom beogradske kriminalističke policije uhićena su trojica osumnjičenika. Viši sud u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bijega, mogućnosti utjecaja na svjedoke te bojazni da bi u kratkom roku mogli ponoviti kazneno djelo. Senad M. se tijekom saslušanja branio šutnjom, dok je Marko A. kratko negirao krivnju, odbivši odgovarati na pitanja tužitelja.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Međutim, istraga je dovela do neočekivanog preokreta. Dok je protiv Senada M. i Perice S. podignuta optužnica, Više javno tužiteljstvo obustavilo je postupak protiv Marka A., koji je prvotno bio osumnjičen da je dvojcu nabavio eksplozivne naprave. Njegova odvjetnica, izjavila je kako je takva odluka bila očekivana te da je od samog početka tvrdila da je njezin klijent nevin i da nema nikakve veze s napadom.

Čolić na sudu izjavio 'Ne dugujem nikome ništa i nisam u sukobu'

Glazbena legenda Zdravko Čolić u ožujku je saslušan u Višem javnom tužiteljstvu u svojstvu oštećenika. Tom je prilikom izjavio kako nema saznanja o tome tko bi mogao stajati iza napada, naglasivši kako nije osoba koja ulazi u sukobe. "Nisam taj tip čovjeka, pogotovo ne da ulazim u sukobe koji bi doveli do ovakvog napada. Nikome ništa ne dugujem", rekao je pjevač pred tužiteljem.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Čolić je također odlučio da se neće pridružiti kaznenom progonu uhićenih, izrazivši uvjerenje kako su oni samo izvršitelji nečijeg naloga, a ne stvarni naručitelji. Uz to, tereti ih se i za sličan incident iz studenog 2025. godine, kada su, kako se sumnja, bacili bombu na kuću druge osobe u beogradskoj općini Palilula.

