Zdravko Čolić dao iskaz tužiteljstvu nakon bombaškog napada na njegovu kuću: 'Nemam neprijatelja'

Poznati regionalni pjevač Zdravko Čolić saslušan je u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu u sklopu istrage o bombaškom napadu na njegovu obiteljsku kuću.

Ručna bomba bačena je na kuću Zdravka Čolića 3. veljače u ranim jutarnjim satima. Već dan nakon napada, u brzoj akciji policije i Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, uhićene su osobe osumnjičene za napad.

Kako prenose mondo rs Čolić je jutros dao iskaz u tužiteljstvu koje vodi istragu protiv osumnjičenih. Tijekom saslušanja izjavio je kako ne zna tko bi mogao stajati iza napada, ističući da nema neprijatelja niti otvorenih sukoba.

Prema izvorima bliskim istrazi, pjevač je rekao da se ne želi pridružiti kaznenom progonu jer smatra da su uhićeni samo izvršitelji koji su postupali po nečijem nalogu.

"Nisam osoba koja ulazi u sukobe, pogotovo ne u sukobe zbog kojih bi netko posegnuo za ovakvim činom“, navodno je izjavio tijekom ispitivanja.

U trenutku napada bio u Zagrebu

Čolić je tužiteljstvu potvrdio i da u vrijeme eksplozije nije bio u kući, već u Zagrebu. Dodao je kako se smirio tek kada je saznao da su njegova supruga i kćeri dobro te da nitko nije ozlijeđen.

Prema neslužbenim informacijama, kuća u napadu nije pretrpjela veća oštećenja. Pjevač je u zgradu Palače pravde stigao nešto prije 8 sati ujutro u pratnji suradnika, a u tužiteljstvu se zadržao oko sat vremena.

Bomba bačena preko ograde

Tužiteljstvo je nakon uhićenja trojice osumnjičenih pokrenulo istragu protiv Senada M. i Perice S., za koje se sumnja da su bacili bombu na kuću, te protiv Marka A., koji im je navodno pomogao osiguravši eksplozivne naprave.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su se do beogradskog naselja Senjak dovezli taksijem, a zatim električnim romobilom prišli ogradi kuće. Oko 4:52 ujutro jedan od njih aktivirao je i bacio ručnu bombu u dvorište, dok je drugi pazio na okolinu i sve snimao mobilnim telefonom. Nakon eksplozije udaljili su se s mjesta događaja romobilom.

Oštećena i susjedna kuća

U sklopu istrage prošlog je tjedna saslušan i Čolićev susjed, estradni menadžer Adis Gojak, čija je kuća također pretrpjela oštećenja u eksploziji. On je u tužiteljstvu dao iskaz u svojstvu oštećenika.

Istraga o motivima napada i mogućim nalogodavcima i dalje je u tijeku.

