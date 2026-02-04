Susjedi otkrili kako su Čoline supruga i kći nakon napada: 'Jedva su je smirili'

Jučer je na kuću legendarnog pjevača Zdravka Čolića (74) na beogradskom Dedinju bačena bomba, no na svu sreću nitko nije ozlijeđen. U napadu je pričinjena veća materijalna šteta, a u trenutku incidenta u vili su se nalazile pjevačeva supruga Aleksandra i mlađa kći Lara. Prema pisanju tamošnjih medija, upravo je supruga pjevača pozvala policiju, a dan nakon nemilog događaja, susjedstvo je i dalje u šoku.

Kako piše Kurir, ispred pjevačeve kuće trenutačno se nalazi vozilo privatnog osiguranja te zaštitari koji dežuraju kako obitelj nitko ne bi uznemiravao. Sve rolete na kući bile su spuštene, a svjetla na terasama upaljena. Jedna od susjeda ispričala je detalje nemilog događaja.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

'Ima i sumnjivih tipova'

"Vjerujte, još sam u šoku od svega. Uznemireni smo svi, ovdje se ovakve stvari ne događaju. Probudila me jaka eksplozija, detonacija je bila kao za vrijeme bombardiranja. Strašno. Kome on smeta? Iz kuće ne izlazim od jučer, strah me je. Srećom, nema ozlijeđenih. Na mojoj kući nema oštećenja. Uzeti su snimci s kamera pa ćemo vidjeti. Ovdje žive političari, estradnjaci, blizu su i ambasade. Ima i sumnjivih tipova. Ne znam što bih vam rekla. Nadam se da će se sve ovo brzo riješiti i da ćemo nastaviti normalan život", ispričala je susjeda Zdravka Čolića za Kurir.

Foto: Nikola Cutuk/pixsell

'Zdravko ih je zvao i tješio'

Također, ista se osvrnula i na pjevačeve suprugu i kćer koje su u trenutku eksplozije bile u luksuznoj vili.

"Čula sam od zajedničke prijateljice da je Sandra van sebe od stresa, ona je i pozvala policiju. Zdravko je trenutačno u Zagrebu, vratit će se kad završi poslovne obaveze. Lara je također u šoku, plakala je cijeli dan, jedva su je smirili. Zdravko ih je zvao i tješio da se ne brinu i da će sve biti u redu. Mogu zamisliti kako mu je. On je povučen čovjek, živi kao sav normalan svijet, ima svoju rutinu, brine o sebi. Takva zvijezda ne rađa se dva puta. Sve najljepše mogu reći i o njemu i o njegovoj obitelji. Nadam se da ovo neće ostaviti posljedice na njih", zaključila je.

Policija i dalje provodi istragu, a motiv napada zasad nije poznat. Podsjećamo, pjevač se nakon nemilog događaja oglasio za medije gdje je, između ostalog, poručio kako je u vrijeme kad je bačena bomba on bio u Zagrebu te da su na sreću svi prošli neozlijeđeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako su mladi Korejci zaludili hrvatske učenike? Sve o K popu koji rasprodaje Arene