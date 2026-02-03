FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMOZATAJNA ALEKSANDRA /

Tko je supruga Zdravka Čolića? Zajedno su više od tri desetljeća, a ovako su se upoznali

Tko je supruga Zdravka Čolića? Zajedno su više od tri desetljeća, a ovako su se upoznali
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Zdravko Čolić već dugi niz godina uživa u stabilnom i skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, s kojom ima dvije kćeri, Unu i Laru

3.2.2026.
15:12
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Incident koji se dogodio u ranim jutarnjim satima na Dedinju, kada je na vilu Zdravka Čolića (74) bačena bomba, ponovno je u fokus javnosti stavio privatni život jednog od najvoljenijih glazbenika na ovim prostorima. Iako su pojedini mediji u početku izvijestili da su se u kući u trenutku eksplozije nalazili Čola, njegova supruga i mlađa kći, pjevač se ubrzo oglasio i demantirao te navode.

"Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi interpretirani na način koji ne odgovara stvarnoj situaciji. Važno je da se informacije plasiraju odgovorno i na temelju provjerenih činjenica", poručio je Čolić putem svoje PR agencije, dodavši kako je očevid u tijeku i da se čeka službeno policijsko izvješće.

I dok se javnost bavi okolnostima incidenta, mnoge je ponovno zainteresiralo i pitanje tko je žena koja već desetljećima stoji uz slavnog pjevača.

Tko je supruga Zdravka Čolića? Zajedno su više od tri desetljeća, a ovako su se upoznali
Foto: Sime Zelic/pixsell

Tko je Aleksandra Čolić?

Zdravko Čolić već dugi niz godina uživa u stabilnom i skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, s kojom ima dvije kćeri, Unu i Laru. Iako je supruga jednog od najvećih regionalnih glazbenika, Aleksandra se rijetko pojavljuje u javnosti i privatni život čuva daleko od reflektora.

Po struci je profesorica geografije, a kako izgleda možete vidjeti ovdje. Upravo njezina nenametljivost i smirenost često se navode kao jedan od razloga dugovječnosti njihova braka. Zdravko je u više navrata isticao koliko mu znači njezina podrška i stabilnost koju mu pruža u privatnom životu. 

Tko je supruga Zdravka Čolića? Zajedno su više od tri desetljeća, a ovako su se upoznali
Foto: Damir Spehar/pixsell

Spontano vjenčanje i ljubav koja traje

Njihova ljubavna priča započela je u Makarskoj, gdje su se upoznali dok je Aleksandra još studirala u Beogradu. Veza je s vremenom rasla, a odluka o braku došla je prilično spontano – vjenčali su se 1. svibnja, što je mnoge iznenadilo.

„Vjenčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo moraju postojati“, ispričao je jednom prilikom Čola.

Dodao je i kako ga je Aleksandra osvojila jednostavnošću, privrženošću i brigom:

„Svaki muškarac voli da netko brine o njemu. Osvojila me je jednostavnošću i toplinom. Nekako prepoznaš osobu koju želiš ponovno vidjeti, uhvatiš emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do tebe. Sandrina i moja aura su se prepoznale i to je bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju.“

Obitelj daleko od očiju javnosti

Unatoč velikoj popularnosti, Čolići su uspjeli sačuvati privatnost svoje obitelji. Njihove kćeri rijetko se pojavljuju u javnosti, a supruga Aleksandra gotovo nikada ne prati pjevača na javnim događanjima, što dodatno doprinosi dojmu skromnosti i nenametljivosti.

Nakon uznemirujućeg incidenta na Dedinju, iz obitelji poručuju kako su svi dobro te mole za razumijevanje i poštivanje privatnosti dok nadležne institucije rade svoj posao.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

Zdravko čolićAleksandra čolić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMOZATAJNA ALEKSANDRA /
Tko je supruga Zdravka Čolića? Zajedno su više od tri desetljeća, a ovako su se upoznali