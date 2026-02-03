Tko je supruga Zdravka Čolića? Zajedno su više od tri desetljeća, a ovako su se upoznali

Incident koji se dogodio u ranim jutarnjim satima na Dedinju, kada je na vilu Zdravka Čolića (74) bačena bomba, ponovno je u fokus javnosti stavio privatni život jednog od najvoljenijih glazbenika na ovim prostorima. Iako su pojedini mediji u početku izvijestili da su se u kući u trenutku eksplozije nalazili Čola, njegova supruga i mlađa kći, pjevač se ubrzo oglasio i demantirao te navode.

"Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi interpretirani na način koji ne odgovara stvarnoj situaciji. Važno je da se informacije plasiraju odgovorno i na temelju provjerenih činjenica", poručio je Čolić putem svoje PR agencije, dodavši kako je očevid u tijeku i da se čeka službeno policijsko izvješće.

I dok se javnost bavi okolnostima incidenta, mnoge je ponovno zainteresiralo i pitanje tko je žena koja već desetljećima stoji uz slavnog pjevača.

Tko je Aleksandra Čolić?

Zdravko Čolić već dugi niz godina uživa u stabilnom i skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, s kojom ima dvije kćeri, Unu i Laru. Iako je supruga jednog od najvećih regionalnih glazbenika, Aleksandra se rijetko pojavljuje u javnosti i privatni život čuva daleko od reflektora.

Po struci je profesorica geografije, a kako izgleda možete vidjeti ovdje. Upravo njezina nenametljivost i smirenost često se navode kao jedan od razloga dugovječnosti njihova braka. Zdravko je u više navrata isticao koliko mu znači njezina podrška i stabilnost koju mu pruža u privatnom životu.

Spontano vjenčanje i ljubav koja traje

Njihova ljubavna priča započela je u Makarskoj, gdje su se upoznali dok je Aleksandra još studirala u Beogradu. Veza je s vremenom rasla, a odluka o braku došla je prilično spontano – vjenčali su se 1. svibnja, što je mnoge iznenadilo.

„Vjenčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo moraju postojati“, ispričao je jednom prilikom Čola.

Dodao je i kako ga je Aleksandra osvojila jednostavnošću, privrženošću i brigom:

„Svaki muškarac voli da netko brine o njemu. Osvojila me je jednostavnošću i toplinom. Nekako prepoznaš osobu koju želiš ponovno vidjeti, uhvatiš emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do tebe. Sandrina i moja aura su se prepoznale i to je bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju.“

Obitelj daleko od očiju javnosti

Unatoč velikoj popularnosti, Čolići su uspjeli sačuvati privatnost svoje obitelji. Njihove kćeri rijetko se pojavljuju u javnosti, a supruga Aleksandra gotovo nikada ne prati pjevača na javnim događanjima, što dodatno doprinosi dojmu skromnosti i nenametljivosti.

Nakon uznemirujućeg incidenta na Dedinju, iz obitelji poručuju kako su svi dobro te mole za razumijevanje i poštivanje privatnosti dok nadležne institucije rade svoj posao.

