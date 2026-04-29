Rekordnih 19 gradova, besplatni pregledi kože i savršena knjiga za plažu

„Tijekom 30 godina poslovanja u Hrvatskoj prevencija je bila u fokusu brojnih dm-ovih aktivnosti jer vjerujemo da je ona temelj očuvanja zdravlja. „Zaštiti se… i uživaj na suncu“ jedna je od naših najdugovječnijih inicijativa kojom potičemo građane na preventivne preglede, a u protekla dva izdanja inicijative zabilježili smo porast broja ljudi upućenih na daljnje preglede. Zato ćemo i ove godine pristup besplatnim pregledima omogućiti još većem broju građana, a pregled će moći obaviti i 6. lipnja na dm ženskoj utrci na Jarunu, gdje ćemo i ove godine promicati zdrav način života i aktivno bavljenje sportom”, istaknula je, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Na konferenciji za medije važnost preventivnih pregleda i ulogu javnozdravstvenih akcija u prevenciji istaknula je izv. prof. dr. sc. Marija Buljan, spec. dermatologije i venerologije, subspec. dermatološke onkologije.

Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a, akademkinja Mirna Šitum osvrnula se na česte pogreške, ali i zablude i predrasude kada se govori o potrebi fotoprotektivnog ponašanja u cijelosti, a osobito o sredstvima za fotozaštitu: „Kada je zdravlje kože u pitanju, moramo isticati potrebu za cjelogodišnjom fotozaštitom s posebnim naglaskom na ljetno razdoblje kada je UV indeks najviši. Uz zaštitu koja je prilagođena tipu i osobinama kože, odvijati će se i normalna sinteza vitamina D koji nam je potreban za funkcioniranje našeg imuniteta. Nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+ te ih svaka dva sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjene na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koji se kontinuirano mijenjanju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije.“

Mario Mlinarić najavio je da će i ove godine voditi pripreme za dm žensku utrku te je istaknuo da je stvaranje zdravih navika, među kojima su preventivni pregledi neizostavni, ključ kvalitetnog života. Autorica Stella Zavišić predstavila je dm ljetnu knjigu, posebno izdanje romana „Kako naručiti dečka preko interneta“, te je pojasnila da je zamišljena kao kombinacija opuštenog ljetnog štiva koje skreće pozornost na opasnosti prekomjernog izlaganja suncu.

Detaljan raspored besplatnih dermatoloških pregleda i detaljne informacije o inicijativi možete pronaći na: Besplatni dermatološki pregledi | dm.hr.