Prizori ispred Bijele kuće: Dok Trump donosi odluke, ispred njegove kuće stigli prosvjednici

Zanimljivo je bilo vidjeti što se događalo u Washingtonu, ali i drugim gradovima poput Detroita u kojima su odjeknuli prosvjedi. Prosvjednici su se okupili pred ograđenom Bijelom kućom nakon prijetnji Donalda Trumpa upućenih Iranu.

Fotografije koje vidite u galeriji nastale su prije, ali i nakon što je Donald Trump objavio da je pristao "obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Podsjetimo, Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu - odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom - da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave civilizacije."

