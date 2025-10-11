'Auh... Ova će mi istraživat komunističke zločine', pomisli Penava pa nastavi listati stari Playboy

To smo davno još rekli - HDZ će vladati generacijama. Ali pazite vi sad ovo. Zamislite da vam je prije koji dan netko došao s idejom da napravi skeč o tome kako Ivan Penava kao potpredsjednik Vlade bez portfelja, u dokolici u svom uredu, lista stare brojeve Playboya. I da mu se svidi jedna od golišavih teta i kaže: “Uf, ova bi bila odlična da je stavimo u Odbor za utvrđivanje žrtava komunističkih zločina”.

Rekli bi, 'ma daj ajde ne lupetaj, i ono iz zadnje emisije da Penava u dokolici u uredu igra Tetris je bila nategnuta fora, gdje ćeš mi sad ovo uvaljivati'.

Osim toga rekli bi mu da je to glupa mizogina fora, nema razloga da i žene koju su nekad snimale golišave fotografije kasnije ne mogu biti vrsne znanstvenice, baviti se društveno angažiranim radom, biti političarke ili 2025.-e istraživati komunističke zločine iz 1945.-e.

Dapače, to bi trebalo podržati, a ne ismijavati. Koji komunist takvoj ženi ne bi priznao zločin?! Zbog nje bi ga i počinio ako treba. E, ali onda razigrani scenarist, kaže: 'dobro onda nećemo staviti naglasak na njezine fotke za Playboy, nego ajmo izmisliti kako ona tvrdi da na tim fotkama uopće nije ona i da je tužila novinare koji su napisali da je to ona.

Pa onda, veli već dobro zažareni scenarist, ajmo dodati i to kako se na suđenju proučavaju njezine golišave slike, a na sud dolazi i fotograf koji potvrđuje da je to doista ona, pa sud nedvojbeno utvrdi da je to stvarno ona, što znači da je i javnosti i sudu lagala da ona nije ona.

I takav vam scenarist onda još dopiše i punchline kako eto: Žena koja ne može ni samu sebe identificirati, sad treba identificirati žrtve komunističkih zločina.

Pa sve stranice tog scenarija bi odmah završile u košu za smeće, zajedno sa scenaristom. Jer, tko bi koliko-toliko normalan došao na sud tvrditi da njegove obnažene fotografije dosta velikog formata nisu njegove, nego od teta Stane valjda. Mislim, pa nije to fotka s policijske kamere kad si prošao kroz crveno pa možeš na sudu muljati da se ne vidi jasno da si to baš ti.

To su fotke u koloru, preko cijele stranice, glava, lice, osmijeh, sisa, dupe, sve tvoje je na njima. Ne možeš takvu bedastoću staviti u scenarij, rekli bi scenaristu. Negdje moraju biti granice ludosti čak i u najluđim scenarijima.

E ne moraju.